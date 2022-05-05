В Университете Тафтса рассказали, как защитить суставы

Ученые из Университета Тафтса рассказали, что сохранить здоровье суставов до глубокой старости поможет умеренная физическая активность, но заниматься нужно регулярно.

Многие люди страдают от боли в спине, шее и суставах. Сидячий образ жизни современного человека сковывает тело и нарушает работу различных биологических механизмов. Физическая активность помогает исправить ситуацию. Если же на нее нет времени, то стоит хотя бы по 20 минут в день гулять на свежем воздухе.

Во время тренировок следует обратить внимание на свою осанку, чаще прорабатывать мышцы спины и ягодиц, не забывать о разминке и растяжек мускулатуры. Все это избавит от боли в суставах, скованности движений.