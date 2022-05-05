В Университете Тафтса рассказали, как защитить суставы
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Ученые из Университета Тафтса рассказали, что сохранить здоровье суставов до глубокой старости поможет умеренная физическая активность, но заниматься нужно регулярно.
Многие люди страдают от боли в спине, шее и суставах. Сидячий образ жизни современного человека сковывает тело и нарушает работу различных биологических механизмов. Физическая активность помогает исправить ситуацию. Если же на нее нет времени, то стоит хотя бы по 20 минут в день гулять на свежем воздухе.
Во время тренировок следует обратить внимание на свою осанку, чаще прорабатывать мышцы спины и ягодиц, не забывать о разминке и растяжек мускулатуры. Все это избавит от боли в суставах, скованности движений.
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