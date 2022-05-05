 

Британские ученые обнаружили связь определенных бактерий с раком простаты

05.05.2022, 1:02, Разное
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Научные сотрудники Университета Южной Англии провели новую исследовательскую работу, опубликованную в журнале European Urology Oncology. Они выяснили, что риск развития рака простаты может зависеть от некоторых бактерий.

В исследовании приняли участие 600 мужчин с онкологическими новообразованиями и без них. Они сдали мочу на анализ, а ученые сделали забор тканей простаты. В итоге стало известно, что у людей с раком обнаружили пять видов бактерий, четыре из которых неизвестны науке.

Предполагается, что эти микроорганизмы указывают на возможное прогрессирование рака. В ближайшее время специалисты определят, вызывают ли данные бактерии рак или появляются как его следствие.



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