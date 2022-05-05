Кириенко и Турчак посетили освобожденные территории Донбасса

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак посетили освобожденные территории Донбасса, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин заявил, что состоялась «насыщенная поездка». Они посетили завод им. Ильича, морской порт, центр помощи «Единой России» открытие памятника знаменитой бабушке со Знаменем Победы в Мариуполе. Кроме того, Пушилин, Кириенко и Турчак посетили ветеранов Великой Отечественной войны. Визит в Донбасс также включал посещение Волновахи и «химико-металлургического завода в пгт Донское, который запустился первым на освобожденной территории Донбасса».

Пресс-служба «Молодой Гвардии Единой России» сообщила, что во время визита Пушилина, Кириенко и Турчака в гуманитарный центр ЕР председатель МГЕР Антон Демидов рассказал им о работе волонтеров в Донбассе, передает РИА «Новости».

Кириенко в Мариуполе сказал, что «в это 9 Мая невозможно провести шествие «Бессмертного полка» или парад Победы в Донецке или в Луганске, но это время придет, и придет скоро». «И парады Победы пройдут по улицам городов Донбасса, и «Бессмертный полк» пройдет по улицам городов Донбасса», – заверил он.

Напомним, донецкий парламентарий Владислав Бердичевский объяснил отмену парада на 9 мая в ДНР. Он заявил: «Мы практически уверены в том, что если рискнем собрать людей на торжества – тогда бандеровцы просто ударят по людям ракетами. Поэтому парад мы проведем после освобождения наших территорий». В ЛНР также пообещали провести парад 9 мая после победы над украинским нацизмом.

Кириенко вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым в среду посетил штаб волонтерского движения #МыВместе в Ростове-на-Дону, где в том числе собирают гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР. Он поблагодарил волонтеров за оказание помощи жителям Донбасса.

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