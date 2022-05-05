Крупнейший нефтехимический комбинат Балкан не нашел альтернатив нефти из России

Пресс-служба нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Нефтохим Бургас» заявила, что в Болгарии нет альтернатив российской нефти.

На предприятии «не видят реальных альтернатив». «На нашем рынке нет предложений других сортов нефти», – говорится в сообщении. Отмечается, что «технически» комбинат «может перерабатывать нефть из Ближнего Востока и Северной Африки, но это уменьшит возможности завода». «Реально мы даже не пытались повысить долю «непроектного» сырья более чем на 50% из-за технологических ограничений», – приводит ТАСС со ссылкой на BTV текст сообщения.

Указывается, что за первые три месяца было переработано более 63% нефти российского происхождения, а в настоящее время доля российского сырья составляет 100%, так как предложение альтернативных поставок ограничено.

Министр энергетики Болгарии Александар Николов сообщил, что Болгария будет просить об исключении из нефтяного эмбарго, который предлагает ввести Еврокомиссии в виде шестого пакета санкций.

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