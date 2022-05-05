 

BFM TV – 62% уволившихся в период пандемии французов жалеют о своём решении

05.05.2022, 0:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Подавляющее большинство французов, решивших уволиться или сменить профессию в период пандемии, жалеют об этом решении, пишет BFM TV. Как передаёт телеканал, больше всего бывшие сотрудники компаний скучают по коллегам и человеческому общению. При этом две трети из уволившихся во времена коронавирусного кризиса так и не нашли работу, отмечается в репортаже.

В октябре 2020-го, в разгар пандемии, Джулия решила бросить работу в купном французском банке, не имея планов по смене профессии. Это решение не прошло без последствий для её повседневной жизни.

ДЖУЛИЯ УРСО, бывшая служащая, уволившаяся во время пандемии: Моя жизнь полностью изменилаcь, потому что у меня нет больше адреса, нет постоянного места, я, некоторым образом, слоняюсь туда-сюда.

С тех пор Джулия сменила род деятельности, занявшись писательством, чтобы излить на бумагу свои сомнения в правильности решения об увольнении.

ДЖУЛИЯ УРСО: Мне хотелось бы иметь какую-то программу действий, план действий. Я думаю, что нужно делать всё в своё время и задавать себе правильные вопросы.

По данным недавнего исследования, 62 процента французов, сменивших работу в период пандемии, считают, что получали больше удовлетворения на прошлом месте. Но о чём конкретно они сожалеют?

РЕМИ МАЛЕНФАН, директор по инновациям в HR и клиентскому опыту компании UKG: Часто больше всего им не хватает человеческих отношений. Об этом, действительно, упоминали в первую очередь. Отношения с коллегами, а также те отношения, которые они смогли создать с людьми, которых ежедневно видели в офисе или вне работы. Ещё они скучают по знакомой работе.

Этот процент гораздо выше, чем среди наших немецких и английских соседей, ведь, как считает компания, проводившая исследование, две трети из этих французов так и не нашли работу.

ЛЮДОВИК ДЕ ГРОМАР, исполнительный директор и сооснователь компании Chance: Классическая ошибка — сразу же полагаться на какое-то решение, а не действовать методически, чтобы определить: «А что для меня хорошая работа?». На самом деле, это непросто.  И поспешить — не всегда хорошее решение.

Для тех, кто сожалеет, ещё не всё потеряно. 74 процента французских руководителей уверяют, что могли бы принять обратно своих уволившихся сотрудников.

Дата выхода в эфир 02 мая 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / Песков рассказал о дискриминации непривитых россиян

13.05 / Ученые из США нашли остатки древних лесных пожаров континентальных масштабов

21.10 / Мнение: Снова четырёхдневка, закредитованность регионов и рекордные дивиденды Сбербанка

16.08 / В продажу поступил первый в мире серийный прозрачный телевизор

09.03 / В коме

06.04 / Дума вводит штрафы за высадку детей из транспорта

02.08 / В Петербурге сын в ходе ссоры до смерти избил пожилую мать

02.02 / Ученые решили загадку следов жизни на Венере

28.09 / МОК разрешил белорусским спортсменам выступать на Олимпиаде под красно-белым флагом

31.05 / Норвежские нефтяники готовятся к бурению у российской границы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика