Модный тренд в современных прическах – корейская челка: кому она подойдет

Корея – страна, где буквально боготворят поп-идолов. Поклонники стремятся во всем походить на своих звезд буквально во всем. Это касается не только одежды и стиля поведения, прическа также должна соответствовать высоким стандартам. Благодаря девушкам-поклонницам K-pop в мире гремит новая мода на корейские челки.

Корейская челка – что это?

Популярность такого метода стрижки обусловлена его простотой. Стилисты выделяют несколько типов корейской челки:

легкая или прозрачная челка – именно она находится на пике популярности сегодня. Такой вариант челки помогает отвлечь от недостатков овала лица, акцентируя внимание на глазах. Отлично смотрится с прямыми распущенными волосами, прядями средней длины и станет отличным дополнением к пучку или низкому хвосту; удлиненная. Такой вариант челки подходит далеко не всем как раз из-за своей длины, поскольку прядки опускаются ниже линии бровей; рваная челка. Дерзкая динамичная челка поможет освежить любой образ за счет неровной линии среза.

Кому подойдет корейская челка

К сожалению, такой вариант прически подойдет далеко не всем. Поскольку такая форма челки заметно укорачивает лицо, ее не рекомендуется делать обладательницам округлого или треугольного лица. Девушкам же с удлиненным лицом или маленьким подбородком такая стрижка поможет скорректировать недостатки.

Так, девушкам, обладающих длинным носом, корейская челка поможет визуально укоротить его. Рекомендована корейская челка и для обладательниц тяжелых квадратных черт лица.

Как сделать корейскую челку

Сделать корейскую челку можно даже в домашних условиях, в этом нет ничего сложного. Вам понадобится несколько инструментов и немного времени.

Приготовьте:

обычные прямые ножницы; филировочные ножницы; расческу с тонким кончиком; парикмахерские зажимы.

С помощью расчески выделите треугольную зону (вершина треугольника направлена вверх) – это будет челка. Остальные волосы зафиксируйте зажимами, чтобы они не падали на лицо. Зажмите свободной (нерабочей) рукой выделенную прядь и аккуратно подстригите волосы на желаемую высоту. Учитывайте, что прядки немного подберутся вверх, поэтому не делайте челку слишком короткой. Для придания челке дополнительного объема аккуратно профилируйте срез. Это поможет убрать излишне прямую линию среза по кромке и даст дополнительный объем.

Прелесть такого метода в том, что по краям челка получается заметно длиннее, чем в центре, а переход длины очень мягкий.