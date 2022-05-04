Берем блокнот и ручку: как научиться делать простой расклад Таро и интерпретировать его корректно

Запомнить значения карт — это одно, а убедить их “осмысленно проболтаться” — совсем другое. Ниже представлен принцип работы с картами Таро, который позволяет разбудить интуицию у их обладателя. Потренируйте ее на одной карте, для чего вам понадобится ручка и блокнот.

Первые впечатления

Держите в уме простой вопрос, на который хотите получить ответ. Например: «Мой жених разорвал нашу помолвку, что мне нужно знать о причинах?»

Выберите и переверните карту.

Далее быстро, не задумываясь, напишите несколько предложений, так называемых первых впечатлений. Запишите, что, по вашему мнению, означает карта, что делает фигура (если она есть), а также перечислите любые возникающие чувства или ассоциации.

Например, вам выпала семерка мечей, и вот какие ассоциации могут возникнуть, если впервые посмотреть на карту:

“Куда он идет?” “Он что-то задумал”. “Он напоминает того мальчика из колледжа. Он тоже постоянно попадал в неприятности”. “Этот плащ должен быть теплым, но в нем будет не очень удобно, если пойдет дождь”.

Это все. Вы можете добавить больше предложений, если хотите, но на самом деле вам нужно обозначить только первое впечатление о карте.

Видение деталей

Снова посмотрите на карту. Ничего не пишите. Постарайтесь разглядеть как можно больше деталей. Откройте свой разум и позвольте образу действительно погрузиться в него, а вашей интуиции начать работу. Немного измените вопрос.

Теперь запишите каждую мельчайшую деталь, которую вы увидели на карте. Например, перед вами карта пятерка кубков.

Вот таким может быть подробное описание:

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Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания На карте изображена фигура в темной мантии, смотрящая на три пролитые чашки. Мантия закрывает лицо, кроме носа и рта, и падает прямо на землю тяжелыми складками. Человек придерживает полы мантии. Мимо фигуры течет широкий поток. Вода может быть глубокой, так как поверхность сплошная. За рекой лежит зеленое поле, обрамленное деревьями. Чашки золотистые, с каймой. Из трех опрокинутых вытекла красная жидкость, напоминающая кровь. Две другие стоят в стороне и немного вне поля зрения фигуры. Кажется, он сосредоточен на павших, а не на двух других. Небо затянуто серыми кучевыми облаками. В небе есть одинокая птица, хотя то, что кажется краями облаков, на самом деле может быть большим количеством птиц. С одной стороны возвышается твердая скала с намеком на здания, возможно, город-крепость есть наверху. Вдали виднеются зеленые холмы и какое-то сооружение, похожее на дольмен. Сразу за фигурой виднеется каменный мост.

Установление связей

Хорошо, теперь примените к карте ее общее значение и посмотрите, как детали, которые вы записали, соотносятся с этим значением.

Продолжим с пятеркой кубков. Художник и создатель колод дает следующее значение: “Отчаяние. Печаль, утрата, разочарование, горечь, окончание отношений (брак, работа, дружба). Несмотря на чувства, не теряйте надежды – ищите позитив”.

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Посмотрите, как вы можете расширить это значение после того, как подробно изучили карту. Вот возможная интерпретация. Вопрос был о разрыве помолвки:

Эта карта прекрасно отражает то, что вы сейчас чувствуете. Это нормально, что вы чувствуете глубокую печаль. Ваши отношения так долго были основной частью вашей жизни, и вы скорбите об их утрате. Вам не хватает стабильности и иллюзии постоянства. Вам трудно думать о чем-то другом. Вероятно, вы также видите себя одиноким. Никто другой не может чувствовать то, что вы чувствуете. У вашего бывшего могут быть веские причины для таких действий. Однако вы должны понимать, что, как и все в жизни, это временно. Через несколько недель ваше внимание начнет меняться, и вы поймете, сколько хорошего есть в вашей жизни. Ваше настроение улучшится. Вам предстоит многому научиться, используя этот опыт, и в конце концов вы поймете, что так и должно было быть. Вы начнете понимать, что лучшее еще впереди.

Все в этом прочтении пришло из образов карты:

потеря стабильности и постоянства – дольмен вдали (отношения не возобновятся); грусть тяготит – темные, серые тучи над головой; в одиночестве – город на вершине скалы, развеваются флаги, жизнь продолжается, но фигура здесь одна; уважительные причины – возможно, эти секреты должны оставаться скрытыми от искателя, пока он отворачивается от пролитых чашек; временно – вода под мостом; смена фокуса — довольно скоро ищущий увидит, что у него все еще есть две полные чашки, на которые нужно обратить внимание; поднятие настроения – птицы высоко летают; так должно было быть – эта карта отражает неизбежную потерю, вырванную из общего значения.

Практика оттачивает вашу интуицию

Если вы сможете сделать привычкой чтение по одной карте, то вы сможете применять карты Таро для решения вопросов. Пристальное внимание к деталям принесет огромные дивиденды в развитие вашей интуиции.