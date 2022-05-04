Золото увеличило эффективность вакцин на 25 %

По мнению международной группы специалистов с помощью золота можно существенно улучшить имеющиеся вакцины. Они использовали левосторонние хиральные частицы золота в качестве адъювантов в своих опытах.

Ученые выбрали несколько вакцин от различных штаммов вируса гриппа и проверили их на человеческих клетках, выращенных в лабораторных условиях. Они добавили в препараты наночастицы золота и выяснили, что эффективность лекарственных средств увеличилась на 25%.

Пока что рано говорить о том, чтобы использовать подобные вакцины на человеке, так как нужны дополнительные испытания каждого препарата. Золото лишь усиливает иммунный ответ организма, но не влияет на действующее вещество.