 

Золото увеличило эффективность вакцин на 25 %

04.05.2022, 23:40, Разное
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По мнению международной группы специалистов с помощью золота можно существенно улучшить имеющиеся вакцины. Они использовали левосторонние хиральные частицы золота в качестве адъювантов в своих опытах.

Ученые выбрали несколько вакцин от различных штаммов вируса гриппа и проверили их на человеческих клетках, выращенных в лабораторных условиях. Они добавили в препараты наночастицы золота и выяснили, что эффективность лекарственных средств увеличилась на 25%.

Пока что рано говорить о том, чтобы использовать подобные вакцины на человеке, так как нужны дополнительные испытания каждого препарата. Золото лишь усиливает иммунный ответ организма, но не влияет на действующее вещество.



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