 

Военные эксперты оценили перспективы создания «славянского котла» для ВСУ

04.05.2022, 23:25, Новости дня
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«В результате наступления российских войск со стороны Изюма будет сформирован «котел» для группировки ВСУ, укрепившейся в районе агломерации Славянск – Краматорск», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя сообщения о боях на изюмском направлении и на западе ЛНР.

«Одним из главных направлений наступления будет луганское – после занятия района Северодонецка и Лисичанска, – полагает военный эксперт Василий Дандыкин. – В результате наступления российских войск со стороны Изюма будет сформирован «котел» для группировки ВСУ, укрепившейся в районе агломерации Славянск – Краматорск. Далее целью окружения должна стать группировка в районе Авдеевки, противостоящая сейчас Донецку и Горловке».

Эксперт напомнил, что наступающим силам ВС РФ и Народных милиций республик Донбасса противостоит группировка ВСУ численностью до 44 тысяч человек (по заявлениям киевских руководителей, включая президента Зеленского), «но по некоторым данным, речь идет о более значительном числе украинских военных».

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, есть расчет на то, что российские войска и силы ЛДНР смогут  «перерезать пути снабжения украинской группировки и взять ее в полукольцо или в кольцо». «Цель окружения – перерезать противнику пути сообщения, отрезать ему пути отхода. Потом обычно окружение начинает расширяться: появляется внешняя «стенка» окружения и внутренняя, – отметил Шурыгин. – Как только выстраивается внутренняя «стенка», то возникает «котел». Обычно в результате окружения образуются несколько «котлов».

Недавним примером образования «котлов» служит операция наших войск в Мариуполе, указал собеседник. «Сначала была задача прижать противника к морю, вытеснить из городских кварталов и загнать в, своего рода, резервацию, – отметил Шурыгин. – Потом  эту резервацию разбили на три котла: порт, промзона «Азовстали», территория завода Ильича. Потом взяли «Ильича», порт, осталась только зачистка «Азовстали». По оценке экспертов, окружение группировки противника в районе Славянска, становится приоритетной целью войск, наступающих с севера, с территории Харьковской области.

«Продолжаются бои к северу от трассы Барвенково-Славянск… Бои идут в районе Курульки-Пашково. Также продолжаются бои у Большой Камышевахи (населенные пункты в Барвенковском районе на юго-востоке Харьковской области близ границы с ДНР – прим. ВЗГЛЯД). В направлении Славянска ВС РФ после взятия Ямполя частично охватили Красный Лиман, бои идут на окраинах города», – отмечал в среду военный эксперт Борис Рожин в публикации для Telegram-канала «Военкор Котенок». Красный Лиман – занятый украинскими войсками город в ДНР на северном берегу Северского Донца, в 25 километрах по прямой от Славянска.

Рожин также указал на продолжающиеся ожесточенные бои в стратегически важном треугольнике городов на западе ЛНР – Северодонецк-Лисичанск-Рубежное, а также в находящемся к югу от этой агломерации городе Попасная, где союзные силы ВС РФ и республик Донбасса ведут «медленное прогрызание укрепрайона ВСУ». Сообщается о серьезных потерях, которые понесла 24-я Львовская механизированная бригада.

Как отмечал в минувшую субботу источник Telegram-канала «Рыбарь», контроль над Попасной дает возможность «продолжения наступления одновременно по нескольким направлениям». В частности, это выход на «крупный транспортный узел – город Бахмут, занятие которого нарушит снабжение части подразделений ВСУ». Бахмут (Артемовск) находится между двумя агломерациями – Лисичанск-Северодонецк-Рубежное в ЛНР и Славянск-Краматорск-Дружковка в ДНР.

Занятие Попасной открывает возможность создания нескольких котлов с отрезанием славянско-краматорской группировки украинских войск от остальных сил ВСУ на Донбассе, отметил источник канала «Рыбарь». По его оценке, понимая перспективу «славянского котла», командование украинских сил перебросило часть войск из района Рубежного-Северодонецка-Лисичанска в район Попасной.

Добавим, что как сообщила во вторник RT, в поселке Райгородок Краматорского района в многоквартирных домах на верхних этажах боевики нацбатов оборудовали огневые точки, в подвалах – склады с боеприпасами, а граждан насильно удерживают в квартирах. В среду жители Славянска и Краматорска сообщали о взрывах в окрестностях этих городов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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