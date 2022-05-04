 

Росатом и МАГАТЭ обсудили Запорожскую АЭС

04.05.2022, 23:25, Новости дня
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В Стамбуле состоялась встреча главы Росатома Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, сообщили стороны переговоров.

Гросси рассказал, что провел с Лихачевым и другими высокопоставленными российскими должностными лицами «своевременный и профессиональный диалог». Он сообщил, что «подчеркнул неотложность обеспечения безопасности Запорожской АЭС». По словам Гросси, «МАГАТЭ готово сыграть свою незаменимую роль», передает РИА «Новости».

Росатом сообщил, что на переговорах «была рассмотрена вся основная повестка дня отношений рабочего взаимодействия между Россией и МАГАТЭ». В частности, обсуждался вопрос «обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине в нынешнее непростое время». Стороны «особое внимание» уделили Запорожской АЭС. Гросси попросил «об организации технической миссии специалистов МАГАТЭ на эту атомную станцию». Лихачев «основной акцент сделал на том, что для российской стороны и для российской атомной отрасли обеспечение безопасного функционирования ядерных установок в самом широком смысле этих слов является абсолютным приоритетом».

Напомним, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщал, что не исключены украинские провокации на объектах ядерной энергетики Украины, в первую очередь на находящейся под контролем РФ Запорожской АЭС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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