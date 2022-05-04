Эстония призвала ЕС начать движение к седьмому пакету санкций против России

ЕС необходимо двигаться дальше в вопросе введения санкций против России, сообщила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс, призвав к обсуждению седьмого пакета санкций.

Лийметс заявила, что ЕС продемонстрировал исключительное единство при принятии новых санкций. По ее мнению, необходимо «начать обсуждение» областей и секторов экономики России, по санкциям против которых в ЕС «еще не смогли договориться». Глава МИД Эстонии считает, что подобное «движение, шаг за шагом, сейчас имеется, и это самое важное, чтобы после принятия шестого санкционного пакета начали бы движение к седьмому пакету», передает РИА «Новости».

Напомним, Bloomberg со ссылкой на дипломатов сообщает, что Евросоюз планирует завершить работу над шестым пакетом антироссийских санкций по крайней мере к 9 мая. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в шестом пакете санкций Евросоюза против Москвы объявляется отказ стран Европы от российской нефти, отключение Сбербанка от SWIFT и запрет российского телевидения. Источники сообщали, что ЕС не смог согласовать запрет на импорт российской нефти.

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