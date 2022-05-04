Мнение: Иран в выигрыше, пока Израиль и Турция проверяют Россию на прочность на Украине

Иранский взгляд на стратегические последствия прокси-войны США против России на территории Украины.

Иран в выигрыше, пока Израиль и Турция проверяют Россию на прочность на Украине

Закрытие Турцией воздушного пространства для всех российских самолетов не стало неожиданностью для Москвы, которая была в курсе, что Анкара и Вашингтон снова флиртуют, и что турецкая региональная политика активно меняется.

Наглядное тому подтверждение – Эрдоган теперь говорит, что «разумные, устойчивые и сбалансированные отношения» с Израилем -единственный путь эффективно защищать дело палестинцев в то время, как сближение Анкары с Израилем укрепляется, несмотря на крайнюю напряжённость вокруг мечети Аль-Акса.

Однако, закрытие Турцией воздушного пространства для российских самолетов имеет более широкое региональное значение. У России есть базы в Сирии, и, хотя конфликт в этой стране заглох, он все еще остается «кинетическим», с Турцией, шныряющей вокруг с большим количеством сирийский боевиков, которых Турция обучает и вооружает последние годы – не менее 20 000 солдат с объединенным командованием под вывеской Сирийской национальной армии.

Сирия все еще важна

Достаточно сказать, что Москва, которая предвидела недоступность турецкого воздушного пространства раньше или позже, выработала альтернативы. Маршрут через Кавказ и Иран – одна из них. Конечно, у Москвы и Тегерана есть совпадающие интересы в том, что военный баланс в Сирии не нарушался, хотя отправка некоторого количества войск из Сирии на Украину вполне возможно.

В связи с этим, роль Ирана как стабилизирующей силы в Сирии может только возрасти. Тем временем, Эрдоган видит окно возможности аккуратно обойти войска США и России в северной Сирии и захватить курдский автономный регион. Турция также ввела сотни солдат, бронетехнику и оружие для усиления своих сил у Идлиба, которые, если Анкара не сможет договориться с Россией, могут попасть под удар.

До недавнего времени Москва и Вашингтон стояли на пути у турецкого наступления с целью захватить курдскую территорию. Но теперь это дела давно минувших дней. У Турции теперь куда более выгодное положение для разрубания гордиева узла, который мешал ее планам и заставлял откладывать крупномасштабное наступление для достижения амбиций в северной Сирии.

Шанс для Ирана?

Эти изменения в Сирии должны беспокоить Иран. Однако, не менее важны противоречивые отношениях России и Израиля, дающие Израилю возможность нападать на иранские интересы в Сирии.

Ирану отлично известно, что израильские шпионы «приданы» базам США в регионе, что не только покрывает шпионаж, но и готовит Израиль к будущей роли подручного в CENTCOM – военном командном центре США, который охватывает действия от Египта и Западной Азии (БВ) до центральной и южной Азии.

В январе прошлого года Пентагон объявил об изменениях в Унифицированном командном плане – перевод Израиля из EUCOM (европейского) в CENTCOM, что означает «стратегическое повышение» роли Израиля в будущем в Западной Азии, пока Вашингтон сосредотачивает внимание на в Индо-Тихоокеанском регионе.

Учитывая все, это должно быть очень выгодно Ирану, так как проясняет лимиты российско-израильских отношений. Израиль очень старался изображать нейтралитет в конфликте Украины и России, и даже воображал себя посредником в переговорах. Но правительство Байдена не намеренно такое терпеть, и недвусмысленно потребовало от правительства Беннета вести себя как положено подчиненному.

Испытание российско-израильских отношений

Израильтяне – реалисты. Именно поэтому министр иностранных дел Лапид послушно обвинил Россию в военных преступлениях на Украине. Но в процессе Лапид слегка зарвался, когда в Греции нападал на Россию в присутствии коллег из Греции и Кипра.

«Большая и сильная страна вторгается безо всяких на то оснований на территорию меньшей по размеру и более слабой страны. Снова земля пропитывается кровью ни в чем не повинных людей. Фотографии и свидетельства, поступающие из Украины, ужасны. Российские войска совершили военные преступления против беззащитных людей. Я решительно осуждают эти военные преступления".

Лапид – сам бывший генерал и военный преступник, возможно, старался угодить русофобским «ястребам» в Вашингтоне, как будущий премьер-министр Израиля. Но он задел очень чувствительные струны русского сознания. И ответ Москвы не заставил себя ждать.

Не только министерство иностранных дел России вызвало посла Израиля, еще два события немедленно последовали. Во-первых, прозрачный намек адмирала Олега Журавлева, заместителя Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, который раскрыл, что сирийцы с Бук M2E недавно перехватили управляемую ракету израильского Ф16 в сирийском воздушном пространстве.

Это сообщение о сирийском перехвате было ясным предупреждением, что Россия может перестать закрывать глаза на израильские удары по Сирии (в основном по целям, связанным с Ираном).

Во-вторых, сам Путин вышел на сцену и написал письмо Беннету с требованием передать контроль над иерусалимской церковью св. Александра Невского России, как обещал Нетаньяху в сделке два года назад, в обмен на освобождение американца-израильтянина, задержанного Россией за наркопреступления.

Такое было для Беннета горькой пилюлей – передача России церкви в Старом городе Иерусалима. Эта церковь крайне важна для Русской православной церкви и является местом паломничества для православных русских, что связывает ее с подъемом русского национализма.

Голос Америки немедленно сообщил, что «этот вопрос один из новейших камней преткновения во все более напряженных отношениях между двумя странами во время российской войны против Украины».

Долгосрочное планирование

Хотя внешняя политика Израиля крайне провинциальна и оппортунистична, Иран отличает как раз широкий стратегический охват. Иран отлично понимает, что опасные намерения Запада в украинском кризисе.

Для Тегерана ясна «западная стратегия по превращению Украины в смертоносную ловушку для России, чтобы развязать руки Западу для более активной роли в мире, особенно в восточном полушарии, убрав Россию из списка важных игроков на международной арене» – как написал на прошлой неделе влиятельный иранский комментатор.

Понятно, что самым выгодным для Ирана был бы успех России в преодолении кризиса, что может привести к переделке мирового порядка в сторону большей мультиполярности, в противоположность господствующей политико-финансовой системы под западным началом.

Очевидно, правительство Байдена тянет время в переговорах с Ираном о снятии санкций. Иран заманивают невероятными предложениями почти ежедневно: Вашингтон может вычеркнуть из списка террористов КСИР, но не Силы «Кудс», и тд.

Однако, на самом деле важно то, что внешняя политика правительства Байдена сейчас сосредоточена на России (точнее, на Путине), и останется такой в обозримом будущем. Вашингтон желает гарантий, что Иран захочет отдалиться от России. Призрак, который преследует правительство Байдена – сама возможность двух энергетических сверхдержав – с идеологической склонностью к справедливому и равному мировому порядку с мультиполярными торговыми и валютными отношениями – работающими в паре, чему США будет нелегко противостоять.

Перевод с английского

https://thecradle.co/Article/columns/9510 – оригинал на английском

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