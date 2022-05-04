Представлен новый метод лечения ВИЧ

Научные сотрудники Рокфеллеровского университета в ходе исследовательской работы создали новый метод комбинированной терапии вируса иммунодефицита человека. Они предложили использовать антитела совместно с классическими антиретровирусными лекарственными средствами.

Суть нового метода заключается в том, что пациенты будут получать терапию каждые шесть месяцев. Эксперимент с участием 18 добровольцев с ВИЧ продемонстрировал, что применение семи видов нейтрализующих антител на протяжении пяти месяцев при завершении антиретровирусной терапии помогает снизить количество инфицированных T-клеток в организме.

ВИЧ уже стал подконтрольным и управляемым заболеванием, но найти способ вывести вирус из организма полностью пока не удается.