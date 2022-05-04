 

Ракетный удар по Амурскому мосту в Днепропетровске попал на видео

04.05.2022, 22:01, Новости дня
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В Сети появились кадры удара по Амурскому железнодорожному мосту в Днепропетровске (Днепре) на Украине.

На видеозаписи показано, как снаряд поражает опору двухъярусного сооружения. Судя по кадрам, ракета прилетела в дневное время суток.

Глава «Укрзалізниці» Александр Камышин подтвердил удар по Амурскому мосту. На сайте компании также появилось сообщение об отмененных поездах, которые должны проходить по этому мосту.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, для каких целей берегут стратегические мосты через Днепр.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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