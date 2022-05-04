Экономика: В чем сила российской валюты

Российская валюта показывает постоянное укрепление, хотя санкционный удар Запада следует один за другим. Доллар и евро стоят уже как два с лишним года назад. Более того, эксперты не исключают дальнейшего укрепления рубля вплоть до фантастических 60 за доллар. Что происходит?

После майских праздников рубль продолжил укрепляться, хотя снижение ставки Центробанком 29 апреля должно было бы способствовать снижению курса. Однако в среду вечером доллар торговался по 67 рублей, это минимум с марта 2020 года, то есть за два года. Евро упал ниже 70 рублей, что произошло впервые с февраля 2020 года (за 2,5 года).

Рубль укрепляется вопреки санкционному давлению. В апреле российская валюта единственная в мире вообще укрепилась к доллару. Рост составил целых 22% за месяц. Доллар на мировом рынке растет и в апреле достиг 20-летнего максимума (в преддверии роста ставок).

«Доллар к рублю падает практически безостановочно с 15 апреля, за это время он потерял по отношению к рублю более 14%», – отмечает ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова. Причины укрепления все те же. Сохраняется искусственно созданная в РФ ситуация, когда доллар и евро мало кому нужны, а рубль пользуется спросом.

С одной стороны, сохраняются ограничения на операции с иностранной валютой, с другой – экспортеры продают 80% валютной выручки на рубли в обязательном порядке. К тому же начался процесс перехода к продаже газа за рубли. Приток экспортной выручки – главный фактор укрепления рубля, в последние два месяца он составлял как минимум 1,7 млрд долларов в день, считает главный инвестиционный стратег ITI Сapital Искандер Луцко. При этом население не спешит покупать валюту, так как зарубежные поездки ограничены, реальные доходы снизились, плюс подорвалось доверие к доллару и евро как к надежным средствам сбережения, отмечает Мильчакова.

В ЦБ отмечают, что курс рубля теперь формируется в основном соотношением экспорта и импорта. А последний продолжает сокращаться из-за санкций, которые по-прежнему продолжают вводиться. Например, экспорт из Германии в Россию в марте упал до минимума за последние 20 лет из-за санкций. Он сократился сразу на 62% и составил всего 0,9 млрд евро. При этом экспорт из РФ в Германию почти не изменился.

Нефть по-прежнему стоит дороже 100 долларов за баррель, что также помогает рублю. «Ожидания возможного нефтяного эмбарго от ЕС, а также реальное падение добычи нефти в РФ на 9% в апреле не позволяют цене на нефть Brent опуститься ниже 100 за баррель. Сохранение цены нефти на таком уровне еще в прошлом году казалось труднодостижимым. Но падение добычи российской нефти разжигает ожидания ее дефицита в ближайшем будущем, поэтому нефть и не падает в цене», – говорит Мильчакова. Наконец, краткосрочное спекулятивное виляние на рубль оказала отсрочка дефолта России: оплата внешнего долга в начале мая была проведена.

Если так пойдет и дальше, то в мае – июне курс рубля может укрепиться до 60 рублей за доллар,

считает стратег SberCIB Investment Research по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов. Еще недавно это казалось маловероятным.

Удивительно, что Центробанк позволяет рублю так сильно укрепляться, хотя буквально 29 апреля глава ЦБ намекала, что слишком крепкий рубль нежелателен – он не нужен ни бюджету, ни экспортерам. При этом, регулятор может легко ослабить курс рубля – для этого лишь надо снять жесткие валютные ограничения. Однако регулятор не спешит этого делать. Почему? Во-первых, беспокоится об инфляции. Во-вторых, хочет поддержать население страны.

«Крепкий рубль позволяет приостановить раскручивание «спирали» инфляционных ожиданий, что будет выгодно не только населению, но и бизнесу, работающему на внутренний рынок», – говорит Мильчакова.

«Крепкий рубль выгоден и даже необходим населению России, у которого после непродолжительно роста в прошлом году уже в первом квартале 2022 года снова начали падать реальные доходы», – добавляет собеседник.

Что касается бюджета, то крепкий рубль действительно снижает доходы, но сильное ослабление рубля ему тоже не слишком выгодно, так как рост инфляции потребовал бы дополнительных бюджетных расходов для индексации выплат социально уязвимым группам населения и зарплат бюджетникам.

«Похоже, регулятор пытается установить некий «равновесный» курс в достаточно широком коридоре, чтобы в случае необходимости иметь возможность для маневра. В том числе и для отмены валютных ограничений, чего стоит ждать к концу года.

Возможно, таким коридором мог бы стать диапазон в 65-75 рублей за доллар. Такой курс, скорее всего, строит всех – и экспортеров, и импортеров, и потребителей»,

– считает Мильчакова.

Тем более, что пока экспортеры хоть и переживают проблемы из-за логистики и санкций, но работают с выгодой для себя из-за роста цен на все сырьевые товары без исключения, в том числе на зерно.

«Экспортерам выгоден, на самом деле, не столько дешевый рубль, сколько предсказуемый. Это позволяет формировать среднесрочное и долгосрочное бизнес-планирование. Поэтому смысл действий ЦБ РФ сегодня, на наш взгляд, заключается в том, чтобы сделать рубль в нынешних условиях максимально возможно предсказуемым», – полагает Наталья Мильчакова.

Эксперты допускают возможность укрепления российской валюты до 60 за доллар. Этого исключать полностью сейчас нельзя, но это не базовый прогноз, считает начальник аналитического управления «Банка Зенит» Владимир Евстифеев. Многое на валютном рынке в новых условиях зависит от действий ЦБ и Минфина. «Если цена Urals поднимется c текущих 80 до 100 долларов за баррель, то такой вариант более реальный. Но сейчас диапазон 70-80 руб. за доллар выглядит сбалансированным и удовлетворяет целям бюджета на текущий год с учетом сокращения физических объемов экспорта из РФ».

Мильчакова тоже не исключает укрепление рубля до 60 за доллар в мае и июне, но более реальным считает курс в 65-75 рублей. «Впрочем, если цена нефти не опустится ниже 120 долларов или даже выйдет на 130 долларов за баррель, тогда доллар может опуститься и до 60 рублей. Возвращение доллара на 80 рублей в краткосрочном периоде тоже нельзя исключать, но это, скорее всего, произойдет на каких-либо негативных новостях или на фоне возможного обвала цен на нефть в область 80-90 долларов за баррель», – рассуждает Мильчакова.

Искандер Луцко считает, что регулятор все-таки будет стараться удерживать курс на уровне 75-85 за доллар путем ослабления ограничений на движение капитала. По его мнению, сильный рубль сейчас все-таки мало способен повлиять на покупательскую способность и инфляцию из-за резкого падения импорта и сокращения предложения товаров на рынке.

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