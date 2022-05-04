 

Украинских чиновников уличили в торговле гуманитарной помощью

04.05.2022, 22:01, Новости дня
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На подконтрольной Киеву территории Запорожской области украинские чиновники незаконно присваивают и продают жителям гуманитарную помощь, сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Мизинцев сообщил, что в регионе «зафиксированы многочисленные факты незаконного присвоения должностными лицами военных администраций городов гуманитарной помощи для ее последующей перепродажи местному населению». В связи с этим международные организации рассматривают вопрос о прекращении доставки гуманитарных грузов. Отмечается, что аналогичное решение уже приняло румынское представительство Международного комитета Красного креста в Одесской области. По словам Мизинцева, это демонстрирует «лицо» украинских властей и их бесчеловечное отношение к народу Украины, передает РИА «Новости».

Кроме того, он сообщил, что украинские военные поставили гаубицы Д-30 и реактивные системы залпового огня на территории цементного и химического заводов в Харькове, где есть цистерны с ядовитыми жидкостями. Если емкости будут разрушены, произойдет заражение воздуха, местности и источников воды, что приведет к массовому отравлению людей. Украинские боевики «целенаправленно провоцируют Вооруженные силы РФ на ответный огонь».

Мизинцев также сообщил, что в Краматорске на территории школ №1 и №3 и профессионального училища №39 подразделения войск Украины разместили военную технику, тяжелое вооружение и оборудовали склад с боеприпасами. Эвакуация жителей из близлежащих домов не проводилась.

Он сообщил, что РФ со 2 марта доставила на Украину более 17,5 тыс. тонн гуманитарной помощи, проведено 967 гуманитарных акций. Более 10 тыс. человек эвакуировались за сутки в Россию из ДНР, ЛНР и опасных районов Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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