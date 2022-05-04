Мнение: Отражение контратаки ВСУ на Авдеевском направлении
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На видео боевое применение переданного по линии МОО Вече дрона DJI Mavic 3 Combo 3-ей Гвардейской бригадой НМ ДНР. Обнаружение и уничтожение позиций ВСУ на Авдеевском направлении и корректировка огня по контрнаступающим силам противника.
Дрон закуплен и поставлен МОО "Вече". К вопросу о пользе коммерческих дронов https://t.me/boris_rozhin/46783
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Источник: Colonel Cassad
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