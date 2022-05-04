Модный приговор – Личное мнение

Модный эксперт, много лет просидевший на бревне публичной трансляции, Ксюша Бородина с остервенением накинулась на гостей прошедшего на днях мероприятия Met Gala.

«Это ужас на мой взгляд. Учитесь у сестры вкусу», — первой досталось сестре Ким Кардашьян.



Безвкусица, ну вы понимаете?! Просто безвкусица! Фото: Соцсети

И действительно ведь, права наш модный эксперт! Такое на Дубровке не продают, вот это вот всё там бы носить не стали!

Кто-то скажет, что Ксюндель в очередной раз не врубилась в тему. Начнёт рассказывать ей, объяснять, что такое Met Gala, и какие там должны быть наряды.

Остановись, здравомыслящий человек! Не надо. Не нужно слов, не стоит говорить очевидные вещи. Ксюндель всё равно ничего не поймёт, она осудит, если ты не одеваешься по её примеру в портьеру.



Фото: Соцсети

Сама Бородина — женщина, как ей кажется, очень модная. Ага, у Фифилактовой сумочка дорогая? Так я куплю себе такую же, только дешевле и лучше — знаю одно местечко, но о нём — никому ни гу-гу.

Впрочем, не исключаю и чего-то невероятного во всей этой, на первый взгляд, смешной ситуации. Вдруг сестра Кардашьян прислушается к мнению эксперта моды из Истринского района?

Посмотрит на себя, скажет: а ведь права ведь подмосковная Ксюша! И по примеру Бородиной станет одеваться в тысячу раз дешевле.

А кого вы считаете стильной? Подкиньте Ксюнделю ориентиры.

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