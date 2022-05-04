 

Модный приговор – Личное мнение

04.05.2022, 21:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Модный эксперт, много лет просидевший на бревне публичной трансляции, Ксюша Бородина с остервенением накинулась на гостей прошедшего на днях мероприятия Met Gala.

«Это ужас на мой взгляд. Учитесь у сестры вкусу», — первой досталось сестре Ким Кардашьян.


Безвкусица, ну вы понимаете?! Просто безвкусица! Фото: Соцсети

И действительно ведь, права наш модный эксперт! Такое на Дубровке не продают, вот это вот всё там бы носить не стали!

Кто-то скажет, что Ксюндель в очередной раз не врубилась в тему. Начнёт рассказывать ей, объяснять, что такое Met Gala, и какие там должны быть наряды.

Остановись, здравомыслящий человек! Не надо. Не нужно слов, не стоит говорить очевидные вещи. Ксюндель всё равно ничего не поймёт, она осудит, если ты не одеваешься по её примеру в портьеру.


Фото: Соцсети

Сама Бородина — женщина, как ей кажется, очень модная. Ага, у Фифилактовой сумочка дорогая? Так я куплю себе такую же, только дешевле и лучше — знаю одно местечко, но о нём — никому ни гу-гу.

Впрочем, не исключаю и чего-то невероятного во всей этой, на первый взгляд, смешной ситуации. Вдруг сестра Кардашьян прислушается к мнению эксперта моды из Истринского района?

Посмотрит на себя, скажет: а ведь права ведь подмосковная Ксюша! И по примеру Бородиной станет одеваться в тысячу раз дешевле.

А кого вы считаете стильной? Подкиньте Ксюнделю ориентиры.

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Мнение: Титанический аморфофаллус, борщевичная коррупция и заморозки во Франции

22.10 / Телеведущая из Британии сделала себе для фотосессии бикини из защитных масок

16.11 / “Лучшие в России 2020” наградили разработчика вакцины от COVID-19

07.03 / Участники “Большой перемены” испекли для родных женщин пироги в честь 8 марта

19.08 / Сетевые аптеки поддержали программу “Миллион призов” для голосующих онлайн

08.03 / Джиган взял напрокат своим детям настоящего тигренка

27.01 / СМИ: Брэд Питт тайно встречается со шведской певицей Люкке Ли

07.10 / Constantin Film объявил о перезапуске фильмов по серии популярных игр Resident Evil

22.10 / Складу мертвых тел в подвале коронавирусной больнице в Барнауле нашли объяснение

12.08 / ЕС предупредил Белоруссию о санкциях за насилие против демонстрантов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика