Подвиг бравших аэропорт Гостомеля десантников увековечили

Специалисты уже сейчас говорят, что гостомельский десант вошел в историю военной науки. По плану отряды Воздушно-десантных войск должны были высадиться на аэродроме утром 24 февраля, но ВСУ открыли огонь из зенитных установок. Чтобы прикрыть десантников, вертолет Ка-52 “Аллигатор” вызвал огонь на себя. В итоге все выявленные огневые точки противника были подавлены.

После высадки подразделения ВДВ уже самостоятельно обеспечивали свою безопасность. Новостей от парней не было больше суток. В это время из украинских СМИ начала появляться информация, якобы Нацгвардия расправилась с бойцами в Гостомеле. К счастью, позже Министерство обороны РФ объявило, что высадка на аэродроме прошла успешно.

В видео к песне использованы кадры, сделанные 45-й бригадой ВДВ 24 февраля. “Восставшие из пепла” – так называется композиция, посвященная нашим парням, которым пришлось работать в непростых условиях, причем делать это так, чтобы не пострадали гражданские объекты и мирные жители. Автор текста – Сергей Ефимов.

“Огонь со всех сторон, за взрывом взрыв – все ближе и плотней.

Мозги кипят, в ушах какой-то звон от диких криков, слышимых в огне.

И едкий дым глаза без масла жрет. Почти на слух, наощупь, наугад

Стреляют в уцелевший пулемет за тех,

Кто шел в гостомельский десант”, – поет Александр Маршал строчки, рвущие сердце на части.