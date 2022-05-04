Политологи назвали причины разочарования россиян в западных ценностях

«Всеми своими действиями в отношении РФ политики Запада добиваются обратного эффекта. Они нас сплачивают и делают сильнее», – отметил политолог Алексей Мартынов на круглом столе в среду, где были представлены результаты опроса ВЦИОМ. Исследование показало: спецоперация на Украине стала одним из факторов консолидации российского общества.

«Страны Запада стремятся оказать давление на 145-миллионный народ России. Это массовое давление, массовая «культура отмены» всего российского, объявленная нам гуманитарная война возмущает всех, и это сплачивает людей, даже если кто-то в чем-то сомневался», – подчеркнул директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Своим мнением эксперт поделился на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Феномен сплочения российского общества». Одним из поводов для обсуждения стал социологический опрос, результаты которого представил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. Порядка 89% опрошенных считают, что РФ должна жить по своим правилам, не оглядываясь на страны Запада, и лишь 3% считают, что следует ориентироваться на западные нормы, даже если для этого необходимо поступиться какими-то своими правилами.

«Тот же опрос показал, что 61% россиян заявили, что эта военная операция объединила наше общество. Другими факторами для консолидации опрошенные назвали многонациональность и отдаление от навязываемых Западом ценностей и своей модели общества», – добавил социолог.

«Мы фиксируем последние несколько лет запрос на общую судьбу, на то, чтобы общество было единым и чтобы мы жили едиными ценностями в едином пространстве, – со своей стороны отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. – Более того, когда мы говорим про эффект единства, однородного понимания целей, общей мотивации, мы обнаруживаем его вне зависимости от национальности и географии, но даже и независимо от возраста».

«Все последние опросы показывают очень высокий уровень поддержки Путина, а также то, что большинство россиян испытывают гордость за страну, любят родину, верят в Россию. Такие высокие социологические показатели обуславливают реакцию властей на существовавшие очень давно в нашем обществе запросы на защиту соотечественников и суверенитета, на поддержку базовых общенациональных ценностей и запрос на справедливый миропорядок и солидарное развитие стран», – согласился политолог Александр Рудаков.

За те недели, что общество следит за ходом спецоперации в Донбассе и на Украине, сформировался гражданский политический консенсус, который можно назвать донбасским, – по аналогии с «крымским консенсусом», возникшим после воссоединения РФ и Крыма, отметил Рудаков. «Тогда представители самых разных социальных, возрастных, профессиональных групп выступили солидарно в поддержку Крыма в очень важный исторический момент. Сегодня мы наблюдаем подобное, но с большей глубиной осознанности своей позиции со стороны всех групп российского общества, в правильности и неизбежности выбранного Россией пути», – отметил эксперт.

Политолог указал, что донбасский консенсус показывает политико-цивилизационную устойчивость РФ как многонациональной поликультурной цивилизации. «Высокий уровень сплоченности является очень важным нашим ресурсом. Это наш социальный капитал, который мы должны ценить, поскольку без него невозможно поступательное развитие РФ в условиях того давления внешнего мира, которое мы сегодня видим», – резюмировал Рудаков.

Как пример реализации государством запроса на защиту соотечественников политолог привел действия российских военных в Донбассе, где проживают сотни тысяч россиян. «Что касается отстаивания нашего суверенитета, то атака на него идет последние 20 лет, приобретает самые разные формы. И наше население это прекрасно осознает. В итоге все попытки Запада урезать наш национальный престиж дают обратный результат», – подчеркнул аналитик.

Кроме того, по его словам, россияне рассматривают спецоперацию и реакцию Запада на нее сквозь оптику глобальных мировых процессов и видят, что действия РФ имеют целью формирование полицентричного мира. «Общество поддерживает тезис о том, что гегемония одной страны не должна стать реальностью XXI века. История показывает, что такое доминирование никогда не приводит ни к чему хорошему», – сказал Рудаков.

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