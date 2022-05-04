 

Байден попросил инвалидов-колясочников «не прыгать»

04.05.2022, 21:15, Новости дня
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Президент США Джо Байден снова оказался в неловкой ситуации, в этот раз во время выступления на мероприятии для спортсменов с ограниченными возможностями возле Белого дома.

Во время группового фото после мероприятия 79-летний глава страны попросил инвалидов-колясочников «не прыгать» для фото, а слабовидящую спортсменку призвал посмотреть в камеру, информирует РЕН ТВ.

Звук трансляции мероприятия пришлось прервать из-за неуместных комментариев президента. Позже комментариев от Байдена не последовало.

Ранее Байден по ошибке сказал, что США снабжали комплексами Javelin Россию, а не Украину.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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