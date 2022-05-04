Во время спецоперации уничтожено более 2 тыс. единиц украинской бронетехники

Более 700 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и почти 300 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Украины уничтожено с 24 февраля, сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 712 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2817 танков и других боевых бронированных машин, 323 установки реактивных систем залпового огня», – передает ТАСС его слова.

Также уничтожены 1292 орудия полевой артиллерии и миномета.

Ранее сообщалось, что высокоточным оружием были уничтожены артиллерийские батареи и РЛС контрбатарейной борьбы производства США.

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