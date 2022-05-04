 

«Волонтеры Победы» персонально поздравили ветеранов в регионах в преддверии 9 мая

04.05.2022, 21:15, Новости дня
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Во всех регионах РФ и за рубежом «Волонтеры Победы» проводят мероприятия, посвященные Дню Победы. Добровольцы навещают ветеранов Великой Отечественной войны, проводят памятные акции.

Также «Волонтеры Победы» проводят акцию «Палисадник Победы» в Нижегородской области. 137 палисадников перед окнами участников Великой Отечественной войны благоустроят добровольцы до конца августа, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. 

В частности, волонтеры уже посадили цветы, около 100 бархатцев, у дома Евгении Николаевна Нечаевой, которая родилась в Харькове. 

«И торжественно, и красиво, и приятно. Приходят соседки, одна-вторая, приходят с ведерком, набираем и поливаем. Надо ухаживать, как же!» – говорит Евгения Николаевна.

Кроме того, «Волонтеры Победы» и «Единая Россия» поздравляют участников Великой Отечественной войны с Днем Победы. В Кировской области поздравили пограничника и ветерана Великой Отечественной войны Александра Александровича Вылегжанина, который участвовал в ликвидации бандеровских банд.  

Добровольцы и депутаты «Единой России» передали ветерану подарки, сладости, «Письма Победы», которые писали школьники и студенты разного возраста со всей страны. Также активисты записали видеовоспоминания ветерана, которые далее будут загружены на портал заботаоветеранах.рф. 

«Один день жарче другого. Бить по «тигру» из «сорокапятки» бесполезно, старались целиться в гусеницы. Наша пушка траншейная, то есть в непосредственной близости от наступающего врага, а наступающих всегда в три раза больше, чем обороняющихся. Били прямой наводкой и по танкам, и по пехоте. На нашем участке враг ни на метр вперед не продвинулся. А когда наступать, то есть менять позицию, впрягались, на лямках тянули нашу пушечку, а в ней 600 килограммов, по непролазной грязи, через овраги-балочки, речки-ручейки…», – вспоминает Александр Александрович Вылегжанин.

Герой воевал на Западной Украине, участвовал в ликвидации бандеровских группировок, освобождении Житомира, Бердичева, Радомышля. После освобождения Варшавы был направлен в городе Выкса Нижегородской области в Военно-мотоциклетное училище. 

Также в Кировской области у дома, где проживает ветеран Великой Отечественной войны, старший сержант медицинской службы Борисова Анна Гавриловна, состоялся настоящий парад Победы. По двору промаршировали 60 курсантов Кировского пожарно-спасательного юридического полицейского колледжа. Ветеран с родными наблюдал за происходящим с балкона своей квартиры. После завершения «Волонтеры Победы» и «Единая Россия» поздравили ветерана Великой Отечественной с наступающим праздником и вручили подарки.

В свою очередь «Волонтеры Победы» Ямало-Ненецкого автономного округа доставили Георгиевские ленточки в Новопортовскую тундру за полярный круг. Добраться туда можно только на снегоходе или оленях. Добровольцы, несмотря на минусовую погоду и метель, вручили ленточки оленеводам и чумработницам, а также передали продуктовые наборы. Ведь до центра региона 350 км, а до ближайшего райцентра более 30 км.

«Георгиевская ленточка – это символ военной доблести и славы, выражение глубокого уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, тем, кто отдал жизни за Родину. Волонтеры Победы из Нового Порта были приглашены на стойбище, где рассказали о важности данной акции и вручили ленты всем желающим», – поделилась Елена Худи, волонтер Ямальского района. 

Кроме того, Волонтёры Победы Туниса начали акцию «Георгиевская ленточка» в столице страны – в Пуническом порту Картфагена. Акцию поддержали сотрудники Посольства и представительства Россотрудничества, ученики и педагоги общеобразовательной школы при Посольстве, Ассоциация выпускников советских и российских вузов, КСОРС Туниса, представители Тунисско-Российской ТПП.

Тем временем «Волонтеры Победы» и творческое объединение из Рязанской области выпустили песню, посвященную Бессмертному полку. 

Ранее «Единая Россия» и «Волонтеры Победы» поздравили ветеранов в Донбассе с наступающим Днем Победы. Первые подарочные наборы фронтовикам вручил секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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