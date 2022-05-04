Мнение: Почему все молчат про бензин

После начала спецоперации цены на бензин в России практически не изменились: плюс-минус рубль, в зависимости от региона. Газ для автомобилей и вовсе подешевел. Однако блогеры и журналисты, которые раньше каждую неделю повторяли одни и те же натужные шутки про рост цен на бензин, молчат вот уже больше двух месяцев, как будто разом пересели на велосипеды.

А помните, недавно из каждого твиттера: «нефть дорожает, бензин в России дорожает, нефть дешевеет, бензин тоже дорожает». Всё, стёрли из памяти. Бензин дорожает теперь в Евросоюзе и США, но это совсем другое дело, про цивилизованные страны шутить неинтересно.

Все бы поняли, если бы бензин в России и вправду подорожал: против нас ополчился коллективный Запад, идёт спецоперация, санкции бьют по производителям, цены на нефть уверенно выше 100 долларов за баррель… но нет, ценники стоят как приколоченные, при этом никакого дефицита даже близко нет. Это с долларами можно делать вид, будто курс в 69 рублей «нарисованный», хотя для покупок за рубежом доллары можно купить свободно. С бензином даже этот трюк последней надежды не работает — бензина везде полно, очередей на заправках нет.

Сразу после начала спецоперации прошла волна сообщений — теперь бензин подорожает, будем страдать. Теперь на эти статьи удобно ссылаться, так как они доказывают, что цены до сих пор не изменились:

https://quto.ru/journal/news/v-rossii-nachal-rezko-dorozhat-benzin-stanet-li-on-deficitom-24-02-2022.htm

Блогер hardsign сделал небольшое исследование, изучив цены на бензин за последние 10 лет. Данные из первых рук — блогер записывал в специальную программу итоги собственных визитов на заправки. Исследование подтвердило уже известный факт — бензин дорожает примерно со скоростью инфляции, при этом от цены барреля он не зависит никак:

https://hardsign.livejournal.com/373386.html

Раньше блогеры-экономисты строили целые теории, используя богатое слово «мультипликатор». Идея была в том, что цена бензина есть в цене каждого товара, причём в ходе производства условного хлеба бензин тратится несколько раз — ведь надо заправить комбайн, потом заправить самосвал с зерном, потом заправить грузовик, везущий хлеб в булочную. Таким образом, даже небольшое повышение цен на бензин должно было вызывать, по их логике, мощнейший рост розничных цен.

И что же — выяснилось, что в обратную сторону это не работает. Бензин дешёвый? Да это ни на что не влияет, вы посмотрите сколько бумага стоит! (Бумага, кстати, уже подешевела обратно, даже в Омской области, которую мне ставили на вид неделю назад. Пачка белой стоит 350 рублей, пачка бежевой — 285, и это в относительно дорогом магазине канцтоваров).

Причина такой избирательной слепоты в том, что большая часть «экспертов» использует свои мозги не для размышлений, а исключительно для наукообразного оформления тезиса «Россия гибнет». Они садятся за стол, открывают Ворд и пишут: «в России всё очень плохо, экономика в глубоком кризисе, мы обречены». После чего начинают подтягивать к этой первой строчке «доказательства», выдёргивая отовсюду или плохие новости, или новости, которые можно при желании истолковать в негативном ключе. Если бензин дорожает — отлично, включаем в список «доказательств». Если бензин дешевеет или стоит на месте, забываем про него, так как хорошие новости из России нам не нужны.

Что касается пессимистично настроенных обывателей, то им ещё проще. Если эксперты молоточком подгоняют случайные факты под нужные им выводы, то обыватели просто создают собственную картину мира, не замечая её нестыковок с реальностью. Цитирую типичный комментарий из блога:

Вы пишете, что потребительские цены где-то за рубежом за последний год выросли на 8 процентов.

Мне одному, гражданину России, смешно это восклицание? Когда, к примеру, самые обычные отечественные яблоки (не заморский кофий или нектарины) дорожают за год на 100%?

Когда в стране, добывающей нефть и перерабатывающей ее в топливо, цены на это самое топливо растут постоянно и вне зависимости от того, какова цена нефти за рубежом, с 6 рублей за литр АИ-95 в 2000 до 52 рублей прямо сейчас?

Как видите, автор комментария даже не знает, что после начала спецоперации цена на бензин стоит на месте. Также он не знает, что рубль здорово инфлировал с 2000 года, так что рост цен с 6 до 52 рублей — банальная инфляция, которая за 22 года переписала номинальные цены не только на бензин, но и на все остальные товары, от шляп до огурцов.

Про тот факт, что в 2000 средняя зарплата в России составляла 2200 рублей, я уж молчу, это понятно. В 2000 на среднюю зарплату в России можно было купить 350 литров бензина, сейчас — 1050 литров, втрое больше. И если кто-то скажет, будто «средняя зарплата ненастоящая», то будьте уверены, в 2000 году говорили ровно то же самое: «да нет никаких 2200 по России, реально народ по 600 рублей на заводах получает». Я тогда работал в госучреждении и хорошо помню, что у многих зарплаты были ещё ниже. Зарплата в 100 долларов месяц считалась тогда хорошей «мужской» зарплатой, на которую можно кормить семью. Кто-то, конечно, получал и побольше, по 400-600 долларов. Но народ смотрел на таких примерно как на программистов сейчас — как на богатеньких буратино, которым незаслуженно повезло.

Я проводил опыты в реальной жизни: объяснял всё это своим знакомым, страдающим от инфляции. Рассказывал, что яблоки не могут дорожать на 100% в год, так как тогда за 20 лет они бы подорожали в миллион раз, чего мы на практике не наблюдаем. Особого успеха не достиг: практически все предпочитали просто отбрасывать в сторону неприятные им факты.

Возможно, сейчас, когда «Эхо Москвы» и прочие вышки ненависти централизованно отключили от эфира, экспертное сообщество слегка протрезвеет. Но я сомневаюсь — истории про жуткую инфляцию и про вечно дорожающий бензин хорошо ложатся на души электората, так что политики, включая ура-патриотов, наверняка и дальше будут распространять свои старые сказки.