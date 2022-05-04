 

В лечении артрита помогут клетки альпак

04.05.2022, 20:48, Разное
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Научные сотрудники Боннского университета совместно с коллегами из Университета Сан-Паулу провели исследование, направленное на анализ уникальной иммунной системы альпак и создали новую методику терапии артрита.

В рамках исследования эксперты изучили особенности больших молекулярных комплексов, состоящих из белковых соединений ASC. Они крайне важны для обеспечения иммунного ответа человека на патогены. Данные комплексы работают как сигнализация, когда происходит атака вируса. Проблема только в том, что даже после предотвращения заражения воспаление может продолжаться.

Альпакам ввели белки ASC, что позволило выработать новые антитела. Выделение и использование некоторых фрагментов из них помогло нейтрализовать воспаления, наблюдающиеся при артрите.



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