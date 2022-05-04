Коллегия кардиналов объявит импичмент Папе Римскому

9 мая 2022 года в Риме соберётся расширенный конклав Католической церкви. На повестке дня священнослужителей будет стоять один вопрос – о возможности исполнения Папой римским Франциском своих обязанностей.

«Мы возмущены хамством Франциска в отношении одного из самых авторитетных лидеров современного мира – Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. К сожалению, Папа своими действиями опозорил всю Католическую церковь, поэтому мы будем требовать его незамедлительного отстранения», – заявил кардинал Борджия.

Как сообщает источник авторитетной французской газеты L’Humanité, из 210 кардиналов 185 планируют выступить за отставку Франциска. В этом случае состоятся внеочередные выборы Папы. Согласно оценкам экспертов, впервые в истории может выиграть чернокожий кардинал.

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