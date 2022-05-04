Мнение: Судьба немцев: ни славы, ни героев

Последнее время частенько задумываюсь о судьбе немцев – во время Второй Мировой войны и сразу после. Раньше было как-то наплевать, о каком-то сочувствии вообще речь не шла, наоборот, было какое-то скорее злорадство, типа “какие бы страдания на вас ни обрушились – вы их определенно заслужили”. В этом ключе даже известные рассказы о массовых изнасилованиях, совершенных солдатами Красной армии на территории Германии, воспринимались двойственно: с одной стороны – “ничего не было, это всё клевета”, с другой – “даже если и было – так вам и надо, сами напросились”.

Но последние месяцы интерес становится более острым и более болезненным. Волей-неволей начинаешь задумываться о немцах в неожиданном ключе – примеряя их судьбу на себя. Как им жилось на развалинах Берлина, когда и остальные их города лежали в руинах, а во всем мире само слово “немец” – причем и на Востоке, и на Западе – вызывало какую-то гадливость? То есть – когда им было ПЛОХО, очень ПЛОХО, но нельзя было даже пожаловаться, поскольку ни одна живая душа и не думала их жалеть? Когда в семьях были потеряны мужья, сыновья, отцы, когда было нечего есть, когда дома были разрушены – но никто не слал гуманитарную помощь, погибших надо было стыдиться, а не гордиться ими, а их самих, помимо понятной горечи поражения, мучили одновременно жгучий стыд, вина и страх?

И я внезапно осознал, что, наверно, очень тяжело им было еще и в том, что они лишились героев. А у них ведь наверняка были герои, совершавшие настоящие подвиги самопожертвования. На этом никогда и никем не делался акцент – но воевали они, видимо, не только умело, но и зачастую самоотверженно; до такой степени – что даже я, школьник, из советских подцензурных книг и фильмов, что-то все равно волей-неволей узнавал.

Ну, например – у них ведь тоже были летчики, которые шли на таран. В фильме “В бой идут одни старики” мелькнуло: капитан, потерявший уверенность в себе, рассказывает Титаренко у костра, пока тот решает, отправлять ли друга под трибунал: “Нам всегда говорили – иди в лоб, немец всегда отвернет! А мой – не отвернул…”

Были у них пулеметчики, остававшиеся прикрывать отход своих – фактически на верную смерть; были свои “пионеры-герои” – фольксштурм, подрывавшие в возрасте 10-13 лет наши и немецкие танки с одним фауст-патроном (тоже почти верная смерть). Но вместо чествований они получили только звания бессмысленных фанатиков кровавого палача народов, вместо восхищения – брезгливое презрение, вместо улиц в их честь – запрет упоминания.

Целая нация разом лишилась всего, оказалась растоптана и задыхалась от позора. У нее не осталось ни героев, ни самоуважения, ни светлого будущего, ни героического прошлого. Как они это сумели преодолеть, как сумели подняться?? Удивительная нация – немцы.

На собственной шкуре испытали: у агрессоров не бывает ни оправданий, ни славы, ни героев.

UPD. На фото – ефрейтор вермахта Шменкель. Перебежал к партизанам в 1942 г. Это как если бы в будущей России Героем был бы объявлен боец нынешних Сухопутных Войск армии РФ, перебежавший по ходу СВО к ВСУ.