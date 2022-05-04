Мнение: Коротко по Украине. 04.05.2022

Коротко по Украине. 04.05.2022

1. Мариуполь.

После эвакуации части гражданских продолжаются массированные артиллерийские обстрелы и воздушные бомбардировки «Азовстали». Спорадические прорывы с целью прощупать возможность просачивания с территории завода пресекаются. Полноценного штурма завода не предпринимается. Окруженным довели, что они либо сдадутся в плен, либо будут уничтожены на территории «Азовстали». Для них коридоров не будет. Информация о пленении канадского генерала пока что не верифицирована.

2. Запорожье.

На линии Каменское-Орехов-Гуляйполе больших изменений нет. Отмечались лишь бои к югу от Орехова. Также идут бои на подступах к Гуляйполю. К востоку от Гуляйполя продолжаются бои за различные поселки. Существенного продвижения нет. Генштаб ВСУ заявляет, что ВС РФ пока что просто прощупывают оборону ВСУ и накапливают ударную группировку, в том числе за счет войск, освободившихся в Мариуполе.

3. Угледар.

На линии Новомихайловка-Угледар-Великая Новоселовка без существенных изменений. ВС РФ закрепились в поселках к югу от Великой Новоселовки. Угледарский укрепрайон продолжает прикрывать трассу Марьинка-Курахово.

4. Марьинка.

Существенных продвижений тут нет. Как и ранее, бои идут в районе террикона. Сами бои носят позиционный характер, тем более что противник имеет возможность подкидывать подкрепления в Марьинку со стороны Курахово.

5. Авдеевка.

В авдеевской промзоне продолжаются среднеинтенсивные бои без серьезных продвижений. К северу идут бои у Новоселки-2 и Новобахмутовки. Войскам ДНР удалось войти в Троицкое – в районе поселка продолжаются бои. Попытки продвинутся к Нью-Йорку с востока пока что существенных успехов не принесли. Противник в то же время продолжает обстреливать населенные пункты ДНР – Донецк, Макеевку, Ясиноватую, Еленовку и т.д. Применяется 122-152-мм ствольная артиллерия, различные типы РСЗО + ОТР «Точка-У».

6. ЛНР.

Продолжаются бои в промзоне Рубежного. Также продолжаются бои на окраинах Северодонецка. В Попасной продолжается медленное прогрызание укрепрайона ВСУ. Темпы продвижения невысокие. Противник имеет возможность подбрасывать сюда резервы. С обеих сторон в Попасной существенные потери. Обе стороны понимают оперативную ценность Попасной, потому сражение за город идет с неослабевающим ожесточением.

7.Изюм.

Продолжаются бои к северу от трассы Барвенково-Славянск. Выйти к трассе пока не удалось, хотя уже есть возможность осуществлять ее огневое поражение. Бои идут в районе Курульки-Пашково. Также продолжаются бои у Большой Камышевахи. В направлении Славянска ВС РФ после взятия Ямполя частично охватили Красный Лиман, бои идут на окраинах города. Противник взрывает мосты и подготавливает отход на следующий рубеж обороны к северу от Славянска. На этом направлении ВСУ по-прежнему несут наиболее тяжелые потери. Переброска сюда частей фольксштурма отражает проблему катастрофической убыли личного состава в кадровых бригадах.

8. Харьков.

После неудачной попытки наступать на Казачью Лопань и потери двух поселков ВСУ сменили тактику и завязали бои за Русскую Лозовую, где бои продолжаются до сих пор, а также провели атаку в направлении Старого Салтова, потеснив легкую завесу резервистов ЛНР. После переброски подкреплений фронт снова отодвинулся к югу, но в силу недостатка сил на этом направлении с обеих сторон тактические подвижки в ту или иную сторону тут возможны и в дальнейшем. Также ВСУ пытаются навести переправы через Северский Донец, чтобы создать более серьезную угрозу флангу изюмской группировки ВСУ к югу от Волчанска. Основная задача всех этих боев — отвлекать часть сил ВС РФ от Изюмского направления путем беспокоящих операций против открытого фланга.

9. Николаев.

Продолжаются среднеинтенсивные бои на линии между Херсоном и Николаевым. Линия фронта несколько сдвинулась в направлении Николаева, противник признает серьезные потери, но продолжает вести накопление сил для возможных контратак на этом направлении. На криворожском направлении без изменений. Несмотря на заявления гауляйтера Кривого Рога, группировка ВС РФ на этом направлении в наступление не переходила. Также нет существенных подвижек на фронте к югу от Никополя в районе Нововоронцовки.

10. Одесса.

Продолжаются ракетные удары по военной и транспортной инфраструктуре. Часть группировки ВСУ по-прежнему держат в районе Одессы, опасаясь морского десанта, хотя его вероятность сейчас не очень высока. После налета БПЛА на остров Змеиный, последовали удары по аэродрому Школьный. Также продолжаются провокации на границе с Приднестровьем. До разрешения ситуации с Николаевым, прямые операции против Одессы маловероятны.

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