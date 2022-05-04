Мнение: Подробности пакета

Wall Street Journal опубликовал со ссылкой на неназванных европейских чиновников подробности достигнутого консенсуса относительно пакета санкций, который будет касаться эмбарго на российскую нефть.

Европа откажется от импорта российской нефти к концу года. Венгрия и Словакия точно, а также предположительно Чехия и Болгария получат отсрочку на 20 месяцев, в течение которых они должны будут отказаться от российского импорта. Хотя «пакет» не касается запрета на импорт газа, он может стать основой для следующих санкций именно по газу, где будут принято эмбарго с гибким графиком для всех членов Евросоюза.

Чем важен этот пакет? Тем, что теперь санкции касаются действительно базовых показателей российской экономики. Это уже не запрет какому-то штрибану на посещение родных квадратных метров на берегу или изъятие яхты размером с крейсер. Тут всё всерьёз.

Российская нефтяная отрасль лишится экспорта приблизительно полутора миллионов баррелей нефти и примерно столько же баррелей нефтепродуктов в сутки. Заместить их поставками в другие регионы практически невозможно, так как значительная часть экспорта приходится на трубопроводные системы. Перестроить логистику поставок — дело времени, и очень значительного времени. А кроме того — колоссальных инвестиций в портовую инфраструктуру, строительство танкерного флота, строительство новых трубопроводов и существенное увеличение пропускной способности внутренних магистралей. Это годы и годы, это огромные инвестиции, ну, и, конечно, технологии. От всего этого санкции тоже уже отрезали Россию, а потому сроки и стоимость таких мероприятий лишь возрастут.

По сути, Европа делает России фантастический подарок, принудительно ссаживая нас с нефтяной иглы, о чем так много и путано рассказывало российское руководство на протяжении десятилетий. И чего оно делать не собиралось ни под каким соусом, так как альтернативных проектов развития страны не имело.

Вот как раз это и является ключевой проблемой: от того, что Европа перекрывает нам кран, в головах у кремлевских идей не прибавится. Этот режим существует только в рамках модели разворовывания страны. Развивать Россию эти люди не могут, не умеют и не хотят. В новой системе им места нет. Однако теперь появляется шанс на то, что нынешняя система, принудительно отключенная от распродажи ворованного, не выдержит эту клику. Возникает точка неопределенности, в которой у страны и народа появляется возможность.

Этот тот самый случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Пока оно еще не помогло. Но может помочь.

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