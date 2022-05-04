 

Курс евро опустился ниже 70 рублей

04.05.2022, 19:45, Новости дня
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Курсы евро и доллара в ходе торгов на Московской бирже продолжили снижение к 18.58 мск, доллар упал до отметки 66,55 рубля, евро пробил символический барьер в 70 рублей.

К 18.50 курс доллара снижался до 66,5 рубля (-6,29%), курс евро падал до 69,82 рубля (-6,59%), передает ТАСС со ссылкой на данные биржи.

Последний раз курс доллара опускался ниже 67 рублей в марте 2020 года.

Напомним, в среду курс доллара опустился ниже 70 рублей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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