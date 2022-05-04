Эксперт назвал возможные варианты использования баз данных «Гемотеста» мошенниками

Базы данных клиентов федеральной медицинской компании «Гемотест» могут быть интересны занимающимся телефонными мошенничествами, сказал газете ВЗГЛЯД член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов РФ Ефим Казанцев.

Руководитель информационной безопасности лаборатории «Гемотест» Иван Осипов сообщил, что намерен провести служебное расследование из-за информации об утечке данных клиентов. Также в компании сообщили, что ужесточат технические меры безопасности.

«Конкретные риски и последствия утечки данных из базы данных «Гемотеста» зависят от того, какие именно данные клиентов содержались в этой базе. В СМИ есть информация о том, что они включают в себя фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес, мобильный номер, серию и номер паспорта, а также результаты анализов (анализы мочи и крови, гинекологические анализы, анализы на ВИЧ). Если это действительно так, то такие данные могут быть интересны злоумышленникам, преследующим различные противоправные цели», – говорит Казанцев.

Например, тем, кто занимается телефонным мошенничеством, представляясь сотрудниками банков и выманивая у доверчивых граждан данные, необходимые для получения доступа к их средствам на банковских счетах, считает собеседник. Имея в дополнение к паспортным данным еще и информацию о результатах анализов, мошенники могут доработать телефонную схему и представляться, например, сотрудниками «Гемотеста», выманивая у людей дополнительную информацию и денежные средства под предлогом необходимости проведения дополнительных или повторных исследований.

Он также обращает внимание на то, что такие данные могут быть использованы для шантажа граждан в тех случаях, когда они не хотят раскрытия информации об имеющихся у них заболеваниях и готовы заплатить за сохранение этой тайны.

«Людям, чьи анализы есть в этой базе, стоит опасаться мошеннических звонков и писем, проявлять бдительность. Особенно если позвонивший представляется сотрудником клиники и настаивает на каких-то дополнительных оплатах или просит сообщить код подтверждения, пришедший в СМС», – рекомендует специалист.

Вслед за заявлением об утечке данных клиентов федеральной медицинской компании «Гемотест» Роскомнадзор запросил у прокуратуры разрешение на проведение проверки медицинской компании.

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