 

Названы сроки возобновления работы школ на освобожденных территориях ЛНР

04.05.2022, 19:45, Новости дня
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Все школы в освобожденных районах Луганской народной республики возобновят работу до 10 мая, сообщила первый заместитель министра образования и науки ЛНР Ольга Долженко.

«Процесс регистрации (в ЛНР) не до каждой школы (в освобожденных районах) дошел. Тем не менее мы знаем, что у нас к 10 мая уже все школы будут работать: какие-то в дистанционном режиме, у кого есть такая возможность, у кого нет такой возможности – они выходят в очном формате», – цитирует Долженко «Луганский информационный центр».

По ее словам, образовательная программа в школах на освобожденных территориях была скорректирована.  

«Завершение учебного года у них проходит по тем же учебникам, на том же языке, за исключением некоторых предметов. Например, они не изучают «Захист вiтчизни», а изучают начальную военную подготовку, которая преподается в ЛНР; у них была украинская литература – они изучают русскую классическую, изучают русский язык, по желанию они продолжают факультативно изучать украинский язык», – рассказала Долженко.

Также она добавила, что школьники начали изучение истории Отечества и обществознания по действующим в Республике программам. «Мы поделились и учебниками, и учебно-методической литературой для преподавателей», – отметила первый замминистра.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы РФ вместе с подразделениями Луганской и Донецкой народных республик расширяют контроль над территориями ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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