Le Figaro – украинский кризис ускорит уход от гегемонии доллара

Популярность доллара не сопоставима с реальным весом американской экономики, пишет Le Figaro. Сами американские чиновники видят серьёзные угрозы для доллара как в еврозоне и росте Китая, так и в криптовалюте. Поэтому отказ от гегемонии американской валюты и всё равно произошёл бы, но из-за ситуации на Украине он случится гораздо быстрее, пишет газета.



AP

Деньги, с одной стороны, подпитывают войны, а с другой — сами питаются за их счёт, пишет Le Figaro. США хоть сами и не принимают участия в событиях на Украине, но сделали из доллара оружие массового поражения, чтобы дестабилизировать Россию. Они заморозили половину российских золотовалютных резервов — такого в подобном объёме ещё никогда не бывало.

Вот только это оружие обоюдоострое, предупреждает автор статьи. Потому что теперь те, кто держит свои резервы в долларах, не могут быть уверены, что однажды США их у них не украдут, заявил Вячеслав Володин: «Это начало конца монополии доллара в мире».

Автор статьи отмечает, что это не просто пустые слова, ведь когда члены ООН голосовали за исключение РФ из Совета по правам человека, 24 из 193 стран проголосовали против, а 58 воздержались.

Ларри Финк, глава компании BlackRock, которая занимается управлением финансами, вторит словам Володина. В письме к акционерам он написал, что пришёл конец эпохе глобализации. По его словам, цифровая валюта будет развиваться активнее, а страны будут пересматривать свою зависимость от иностранных валют.

Пока что американская валюта служит убежищем для многих на валютных рынках, но не утратит ли она свой универсальный статус, задаётся вопросом автор статьи.

Он напоминает, что доллар больше, чем любая другая валюта, на протяжении последних ста лет зависел от развития мировой истории. Его гегемония официально установилась через несколько недель после высадки союзников в Нормандии в 1944 году. Европейские страны были в руинах после войны, и доллар единственный стабильно обменивался на золото. Остальные валюты были привязаны к нему по стабильному обменному курсу.

Вьетнамская война сказалась на долларе негативно. В 1971 году президент Никсон отменил привязку доллара к золоту, что привело к свободному обращению валюты на рынке. Новый вес доллар приобрёл с падением Берлинской стены, когда рыночная экономика распространилась на всю планету, а поток капиталов стал тесно связан с Уолл-стрит и Вашингтоном. Такое распространение доллара эксперты связывают ещё с «эффектом сетей». Так, повсеместное использование доллара заставляет новых пользователей адаптироваться к сложившимся условиям. Получается эффект снежного кома.

По данным американского казначейства, в мире находится в обращении $950 млрд. «Как будто весь мир дал вечный кредит с нулевой ставкой!» — пишет автор статьи. А США могут свободно выпускать государственные облигации, чтобы покрывать дефицит своего бюджета и вносить иностранные инвестиции. Немалая часть этих инвестиций сейчас находится в руках центробанков разных стран, которым такое размещение активов кажется максимально безопасным. 58,5% золотовалютных резервов стран содержатся в долларах — это гораздо больше, чем в йенах или евро.

К тому же страны, которые решили связать свою национальную валюту с долларом, представляют больше 50% мирового ВВП (тогда как сами Штаты — только 22%). В долларах идёт и международная торговля (96% всей торговли в обеих Америках, 74% — в Азиатско-Тихоокеанском регионе). Исключение — Европа, где доминирует евро.

Получается, что доллар сейчас занимает в мировой системе место, несоразмерное с размером американской экономики. Американские эксперты из Федеральной резервной системы выявили три главные проблемы, которые могут угрожать гегемонии доллара.

Во-первых, растёт европейская интеграция, и, учитывая важность финансовых рынков зоны евро, это может представлять угрозу доллару. Они отмечают и решение европейцев выпустить евробонды, которые могут составить конкуренцию американским облигациям. Кроме того, ЕС продвигается по пути «зелёных финансов» и цифровой валюты.

Во-вторых, растёт мощь Китая. У него ВВП по паритету покупательной способности уже превосходит показатель США, а в 2030-е годы, как ожидается, он перегонит США и по абсолютному значению ВВП. Но при этом юань не конвертируется по-настоящему и капиталы в Китае не могут свободно обращаться — для этого слишком много препятствий. Кроме того, инвесторы не доверяют китайским институтам в отсутствие верховенства права.

В-третьих, в мире меняются модели оплаты. Например, это связано с появлением цифровых денег как у частных лиц, так и у государства. Как отмечает автор статьи, криптовалюта становится «новым фронтом» в холодной технологической войне между Китаем и США. Но речь идёт не о волатильных и спекулятивных криптовалютах вроде биткоина, но о «стабильных коинах», которые уже через год-два смогут выпускать разные центробанки.

В частности, Китай старается создать систему трансграничной оплаты, которая работала бы с разными цифровыми валютами, чтобы подорвать таким образом гегемонию доллара. Сейчас он вместе с Гонконгом, Таиландом и ОАЭ развивает платформу mBridge, цель которой — осуществлять платежи в режиме реального времени с минимальными затратами без посредников. Электронные деньги, возможно, помогут вывести китайскую валюту на международный уровень — пока только 1,7% всех торговых операций в мире осуществляются в юанях. К тому же Китай предлагает свою систему для замены SWIFT.

Как отмечает бывший главный экономист МВФ Кеннет Рогофф, благодаря ситуации, которая сложилась после начала российской спецоперации на Украине, гегемония доллара быстро не исчезнет, но процессы, которые должны были занять около полувека, теперь могут произойти лет за 20, пишет Le Figaro.