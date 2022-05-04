Как выбрать модный комбинезон на лето, чтобы скрыть недостатки фигуры: актуальные модели сезона и стильные лайфхаки

Женский комбинезон – один из наиболее ярких трендов 2022 года. Среди новинок представлены модели с брюками, с шортами, широкие, укороченные, зауженные. Практически все известные бренды представили в своих коллекциях модные комбинезоны.

Тенденции 2022 года при выборе женского комбинезона

Почти у всех домов моды в коллекциях 2022 года есть женские комбинезоны. Востребованность их вполне обоснованна, ведь они практичны, удобны, делают женщину привлекательной, позволяют скрыть недостатки.

В 2022 году в тренде повседневные, или рабочие, модели цвета хаки, а также варианты в стиле сафари и яркие цветные комбинезоны.

Для офиса лучше всего выбрать строгий и весьма привлекательный комбинезон-пиджак. Он может быть как однотонным, так и полосатым. Этот классический наряд придаст образу солидности.

Деним и кожа (или экокожа) – основные материалы 2022 года. Комбинезоны из них очень гармоничные и стильные.

Белый цвет также стал трендовым в 2022 году. Белоснежные комбинезоны различных фасонов только подтверждают эту модную тенденцию.

Еще одна новинка 2022 года – модель с обнаженными плечами и пышными рукавами.

На пике моды в 2022 году широкие комбинезоны без акцента на талии.

Модели в спортивном стиле с накладными карманами лучше носить с поясом.

Помимо белых в моде комбинезоны ярких оттенков.

Комбинезон – модная альтернатива и длинному платью, и костюму

Современные женские комбинезоны могут конкурировать с длинным платьем и брючным костюмом. Он уже сам по себе является полноценным базовым элементом женского гардероба, к которому нужно лишь подобрать обувь и подходящие аксессуары.

Достойную компанию хлопковому или джинсовому комбинезону составят грубые ботинки, а также кроссовки с утолщенной подошвой.

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С льняным летним комбинезоном можно носить изысканные босоножки.

Некоторые девушки считают, что комбинезон искажает женскую фигуру. Лучше выбирать варианты с драпировкой, которые помогут скрыть живот, или можно обратите внимание на модели с накидкой.

Трендовые комбинезоны могут быть разными – от широких палаццо до зауженных трубочек.

Комбинезон с шортами

Это очень стильный, практичный и удобный наряд. В 2022 году его допускается надевать и летом, и осенью. Фаворитами являются модели из кожи и ажурные из легких материй.

Хитом сезона является комбинезон с шортами с вышивкой или ярким принтом. В тренде роскошные клетчатые комбинезоны и модели с нежным орнаментом.

Модные цвета, обнаженные плечи, воланы, пышные рукава – это модные тенденции, которые нравятся девушкам.

Если нужны варианты с более длинными шортами, можно приобрести модели в стиле сафари.

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Лучшие летние комбинезоны

При выборе летних моделей следует отдавать предпочтение легким натуральным тканям, таким как шелк, лен, кружево из хлопка, атлас. Также сегодня в тренде такие детали, как оборки, пояс на талии, разрезы по бокам, воланы.

Женские комбинезоны на лето 2022 года представлены в разных фасонах:

комбинезоны с шортами; короткие модели с широкими штанинами; комбинезоны до пола с разрезами по бокам; зауженные варианты с резинкой на икрах.

Что касается верхней части, то это модели с V-образным вырезом с запахом, комбинезоны на бретелях, а также с длинными рукавами.

Комбинезон летом можно носить с полосатыми рубашками и широкополыми шляпами.

Полным подойдут красивые варианты с прямыми или широкими штанинами.

Джинсовый комбинезон

Джинсовая модель – это классика на каждый день. В 2022 году можно выбрать комбинезоны с длинным рукавом и поясом, а также варианты на широких бретелях.

Покрой джинсовых комбинезонов в 2022 году может быть самым разным – от очень широких или расклешенных до зауженных или прямых моделей.

Пояс на талии существенно украсит образ. В моде цветной и «вареный» деним.

Джинсовые комбинезоны хорошо подходят полным девушкам.

Модели с шортами – это очень смело и красиво.

Вечерняя мода

В 2022 году женские комбинезоны можно надевать на выпускной вечер и даже на свою свадьбу. Вечерние варианты могут быть украшены блестками, глиттером, кружевом, перьями, шлейфом. Наряд получится красивым и оригинальным.

Роскошным женщинам дизайнеры предлагают нарядные комбинезоны из легких тканей.