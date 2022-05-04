Мнение: Указ о контрсанкциях, палка о двух концах и стабильность против эффективности

1. Все долго ждали, когда же Россия начнёт вводить серьёзные контрсанкции в ответ на санкции Запада. До сих пор в ответ на западную экономическую агрессию мы вели себя крайне миролюбиво (разве что ввели зеркальный запрет на полёты западных авиакомпаний над Россией).

Но всё имеет пределы, и вскоре ситуация может измениться. Возможно, европейцы будут страдать не только от собственных санкций против России, но и от наших контрсанкций:

https://lenta.ru/news/2022/05/03/kontsankcii/

Президент России Владимир Путин подписал указ о контрсанкциях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, ответные экономические меры будут приняты в отношении государств, предпринявших недружественные действия против России. Российским контрагентом запрещается совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими в санкционный список.

Также будет запрещено поставлять в попавшие в список страны продукцию и сырье. Список лиц, попадающих в список, будет определен правительством в 10-дневный срок. Указ вступает в силу с момента его подписания президентом.

2. Азиатские аналитики отмечают, что санкции Запада против России плохо работают и наносят западным странам больше ущерба, чем нам:

https://lenta.ru/news/2022/05/02/sanct_trap/

Профессор Центра политических исследований в Нью-Дели Брахма Челлани в своей статье изданию The Hill рассказал, что западные страны сами загнали себя в ловушку огромным количеством санкций против России, наносящий им же самим гораздо больший ущерб, и назвал их действия «палкой о двух концах».

«Беспрецедентные санкции Запада, введенные под предводительством США в отношении России, сравнивали с экономическим оружием массового уничтожения, которое в конечном итоге разрушит российскую экономику. На самом деле санкции подобны палке о двух концах: они наносят урон России, но также влекут за собой издержки для тех, кто их вводил», — заявил эксперт.

Он добавил, что Запад оказался в ловушке, при которой из-за вводимых ограничений и продолжающегося усиления кризиса из-за ситуации на Украине повысились цены на сырье и энергоносители, в связи с чем доходы Москвы выросли даже несмотря на сильное сокращение экспорта. Помимо этого внутри поддерживающих антироссийские меры странах усиливаются политические проблемы из-за роста мировых цен, подпитывающих инфляцию, подчеркнул Челлани.

Эксперт отметил, что дальнейшие последствия санкций совершенно непредсказуемы, и, как показывает практика, ведение подобной политики приводит к непредвиденным и нежелательным результатам. По его мнению, санкционная политика плохо работает в отношениях крупных государств.

3. Профессор экономики Александр Скоробогатов пишет, что в мировой экономике в ближайшее время будет расти спрос на стабильность и безопасность:

https://skorobogatov.livejournal.com/104199.html

По словам Кристин Лагард, прямо на наших глазах происходят переходы от:

глобализации к регионализации,

зависимости к диверсификации,

эффективности к безопасности.

Здесь затронут самый нерв любых дискуссий о том, как жить и хозяйствовать, который теоретики обозначают как конфликт между страховкой и эффективностью. Все хотят одновременно стабильности и высокой отдачи от своих усилий. Однако на практике чем больше одного, тем меньше другого.

Это касается и упомянутых “глобальных переходов”. Глобализация углубляет разделение труда между странами, повышая таким образом общую производительность. Но ее оборотной стороной является увеличение зависимости стран друг от друга и уязвимость к злой воле партнера. Когда отношения портятся и каждый стремится навредить другому, на первый план выходят соображения безопасности. Страны закрываются друг от друга, торговля между ними сокращается и всем приходится опираться на себя даже в тех отраслях, где у них отсутствуют сравнительные преимущества.

Это работает и на уровне отдельных людей. Чем больше у тебя контактов, чем больше взаимообмен, тем, как правило, ты продуктивнее и богаче. Но одновременно и уязвимее перед потенциальным предательством или кидаловом.

Разные люди выбирают разные оптимальные соотношения между страховкой и эффективностью. Для многих оптимальный путь – быть наемным работником. Эта форма отношений с миром предполагает, что риски бизнеса ложатся на работодателя, а тебе гарантирован определенный доход независимо от того, насколько хорошо идут дела у компании.

Когда турбулентность в экономике возрастает, многие начинают больше ценить стабильность, так что уже и кто-то из предпринимателей начинает присматриваться к вакансиям на рынке труда.

В общем, и страны, и люди ориентируются на удержание “синицы в руке” нежели на поимку “журавля в небе” – это будет определять облик экономики и прочих сторон жизни в ближайшее время.

Россия вовремя сделала ставку на безопасность, так что наша экономика оказалась готова к потрясениям. А вот выдержат ли новую эру турбулентности США и страны ЕС, нам ещё предстоит узнать.