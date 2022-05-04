 

Нейробиолог опроверг мифы о продуктивности

04.05.2022, 19:17, Разное
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В наше время люди стараются много работать, чтобы получать больше денег и других ценностей. Для этого необходимо продуктивно трудиться. Нейробиолог Дин Бернетт выяснил, что многие советы специалистов могут оказаться вредными.

В статьях, где учат быть продуктивными, часто говорят о том, что необходимо вставать в 4 утра, чтобы все успеть. Это не только может снизить работоспособность, но и негативно сказаться на здоровье. Также эксперты учат распределять время на выполнение задач, но не все люди могут использовать его одинаково.

Также Дин Бернетт сказал, что для продуктивности важен качественный сон, а не раннее пробуждение. Многозадачностью и  тяжестью труда продуктивность тоже не достигается.



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