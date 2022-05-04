Мнение: Папа Римский огорчил Патриарха Кирилла?

В июне в Иерусалиме планировалась встреча Папы Римского Франциска с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Но встречу отменили. Из-за спецоперации России на Украине.

Но Франциску этого, ивдимо, показалось мало и он, похоже, решил оскорбить Патриарха, рассказав в интервью изданию Corriere della sera, опубликованном 3 мая, о 40-минутной беседе с Патриархом по Zoom, состоявшейся еще 16 марта: «Первые 20 минут он по бумаге зачитывал мне все обоснования войны. Я выслушал и сказал ему: “Я ничего в этом не понимаю. Брат, мы не государственные клирики, мы должны использовать не язык политики, а язык Иисуса… Мы должны искать пути для мира, чтобы положить конец стрельбе из оружия”» – рассказал понтифик.

В РПЦ осерчали на Папу Римского, мол, понтифик «избрал некорректную тональность» при пересказе беседы с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Мол, подобные высказывания «вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога» между Римско-католической и Русской православной церквами.

По версии РПЦ, патриарх сказал Папе Римскому, что конфликт на Украине начался в 2014 году с Майдана, он также упомянул события в Одессе. Помимо этого патриарх обвинил НАТО в нарушении данного России обещания не продвигаться на восток. Он утверждает, что если бы Украину приняли в альянс, то «подлетное время до Москвы составило бы несколько минут», а «Россия никак не могла и не может этого допустить».

Мне вот интересно, почему Патриарха Кирилла беспокоит «подлетное время до Москвы». Если «наше дело правое», и «с нами Бог», то Всевышний не позволит, чтобы натовские ракеты долетели до Москвы. Разве нет? Или на защиту Всевышнего от натовских ракет Патриарх Кирилл не сильно рассчитывает? А Папа римский просто не понял Патриарха? И именно этим сильно огорчил?

Иллюстрация отсюда

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