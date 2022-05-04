 

Мнение: С думой о Новом Годе

04.05.2022, 19:05, Разное
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Вон оно как! Даже с шампанским будут кранты. Вычитал у Корпускулы:

“В алкомаркетах беднеют полки с вином и разрастаются стеллажи с крепким алкоголем. Кстати, оптимистам следует прикупить игристое к Новому году уже сейчас. Импортное на исходе, а отечественный производитель уже пожаловался на отсутствие пробок (Португалия), а главное, проволочных держалок для этой пробки – мюзле. Российские делать не умеем – ломаются при закрутке. Игристое тоже не умеем, честно говоря”.

Проблемы даже не с самим шампанским, а… с проволокой! Та же самая проблема с отечественными гвоздями, озвученная Матвиенкой, только вид в профиль. Не идут у нас метизы! Ни на гвозди, ни на мюзле не хватает.

Но все-таки хранить шампанское до Нового года – как-то чересчур, на мой взгляд. Тут не знаешь, будет ли сам новый год…

Источник: Размышления вольного социолога



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