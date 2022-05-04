Мэр Конотопа запретил деятельность УПЦ в городе

Глава украинского Конотопа Артем Семенихин распорядился запретить на территории города деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

«Запретить на территории Конотопского горсовета деятельность украинской православной церкви Московского патриархата, как такой, что несет угрозу национальной безопасности Украины», – цитирует распоряжение Семенихина РИА «Новости».

Ранее в Верховной раде был зарегистрирован проект закона «О запрете Московского патриархата на территории Украины», автором которого является депутат от радикальной националистической партии «Свобода».

В РПЦ заявили, что принятие таких законов приведет к обострению социального кризиса на Украине, а также спровоцирует новый виток гражданского противостояния.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как запрет православия на Украине поможет спецоперации.

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