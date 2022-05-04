 

«ЗооДруг» доставил 20 тонн помощи в ЛНР

04.05.2022, 18:22, Новости дня
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Очередной гуманитарный груз от «ЗооДруга» прибыл в Луганск. Доставлено 20 тонн помощи для приютов, зооуголков и конно-спортивных клубов Луганской народной республики, которая была собрана в рамках всероссийской кампании.

Оргкомитет «ЗооДруга» передал шесть тонн пшеничной крупы, четыре тонны ячменя, шесть тонн корма для собак и четыре тонны – для кошек. При содействии Общественной палаты ЛНР и Минприроды ЛНР помощь распределяется между тремя зооуголками, тремя конно-спортивными клубами, а также более чем 40 приютами и индивидуальными зоозащитниками-опекунами, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. 

«Мы очень рады, что «ЗооДруг» добрался до ЛНР. Знаем, насколько это важно для сотрудников и волонтеров приютов и зооуголков, которые несмотря ни на что не оставляют питомцев и заботятся о них в это трудное время, – сказала председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ и инициатор кампании «ЗооДруг» Елена Шаройкина. 

Председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин выразил благодарность «ЗооДругу», отметив, что «это пример консолидации гражданского общества на базе института Общественной палаты». 

Ранее, 21 апреля, первая фура «ЗооДруг» доставила 15-тонный груз (пшеничная крупа, корм, ветеринарные препараты и необходимый инвентарь) в Донецк, в самый большой приют «ПИФ», который стал центром распределения помощи.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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