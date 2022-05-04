Небольшие усилия для себя любимой: как создать привычку заботиться о себе

Часто люди думают, прежде всего, о благополучии родных, ставят потребности близких и трудовые обязанности на первое место. Но при этом полностью забывают о себе. Рано или поздно такая жизненная позиция приводит к депрессии, переутомлению. Не допустить этого поможет забота о себе. Как научиться уделять внимание собственным потребностям?

Не брать с собой телефон на прогулку

Отправляясь в парк или в магазин, следует оставлять гаджеты дома. Вряд ли за 20-30 минут произойдет что-то срочное. Смартфоны отнимают у людей много времени и энергии. Лучше использовать любую свободную минуту, чтобы отвлечься от них.

Прослушивание подкастов

В Интернете существует целый ряд платформ, предлагающих разнообразную информацию. Каждый может выбрать то направление, которое ему по душе. Прослушивание интересных подкастов – отличный способ узнать что-то новое и увлекательное. И получить заряд позитивных эмоций.

Чтение книг

Это занятие прекрасно заменяет медитации или молитвы. Чтение помогает отвлечься от негативных переживаний. И развивает творческие способности. Приучить себя к чтению нетрудно. Достаточно уделять хотя бы немного времени этому занятию. Например, читать не менее 1-2 страниц ежедневно.

Ароматный кофе по утрам

Для того чтобы насладиться насыщенным вкусом бодрящего напитка, стоит проснуться немного пораньше.

Почувствовать каждый глоток кофе. И, вдыхая его аромат, смотреть в окно, заряжаясь энергией и позитивными мыслями. Приятный утренний ритуал помогает начать день в хорошем настроении.

Расслабляющая ванна

После утомительного трудового дня так приятно полежать в теплой воде, вдыхая аромат нежной пены, цветочных лепестков или морской соли. Во время расслабляющей процедуры можно насладиться бокалом вина. И обязательно отключить смартфон, чтобы повседневные хлопоты не помешали отдохнуть.

Забота о здоровье и уход за собой

Любому человеку важно не только беречь собственное тело, сохранять бодрость и хорошее самочувствие. Но и уделять время ухаживающим процедурам. Это особенно важно для женщин. Дама, которая хорошо выглядит, уверена в себе, ощущает собственную привлекательность. Уход за кожей и волосами, маникюр, прически и макияж – все это помогает подчеркнуть достоинства внешности. И порадоваться своему отражению в зеркале.

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Прогулки и здоровый сон

Связь с природой помогает сохранять не только здоровье, но и душевную гармонию. По возможности надо проводить время за городом. Или регулярно выходить на прогулку в парк, сквер, на берег реки или озера.

Здоровый сон – еще один важный аспект заботы о себе.

Тем, у кого нет возможности хорошо отдыхать ночью, можно восполнить его нехватку. И подремать десять-двадцать минут в транспорте либо в обеденный перерыв. Такая мера позволит улучшить самочувствие и настроение, повысить продуктивность, сохранить душевное равновесие.

Большинство современных людей живут в бешеном ритме. Плотный график, необходимость тратить время и силы не только на работу, но и на семью – это отнимает немало сил, приводит к утомлению.

Чтобы не истощить внутренние ресурсы, надо постоянно пополнять запас энергии и позитивных эмоций. Эти простые привычки помогут эффективно справляться со стрессом и не впадать в депрессию.