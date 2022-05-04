Коса «елочка», пучок балерины и повязки хиппи: несколько стильных ретро-причесок, которые популярны и в наше время

Для каждой эпохи характерен свой стиль прически. Парикмахерская мода часто меняется. Порой к нам возвращаются забытые стрижки и укладки из прошлого века. Благодаря своему удобству и красоте они вновь становятся актуальными. В статье мы расскажем о нескольких стильных ретро-прическах, которые остаются популярными в наше время.

Конский хвост с косичками

Прическа конский хвост была популярна на протяжении столетий. Она практична и удобна.

Существует множество вариаций этой классической прически. Например вы можете украсить ее разнообразными видами косичек. Это придаст обычному конскому хвосту уникальный вид.

Волны в стиле 1920-х годов

В 1920-е годы были популярны волнистые волосы. Женщины часто прибегали к завивке. В наши дни вы можете сочетать эту тенденцию с современными асимметричными прическами. Такой вариант выглядит красиво и элегантно.

Чтобы усилить ретро-настроение, дополните свой образ ярко-красной помадой, а также украсьте прическу эффектной заколкой с богатым декором.

Французская коса вокруг головы

Французская коса – прическа, которая была изобретена еще в 1871 году. Ее гордо носят и современные женщины с длинными волосами.

Если вам не нравится носить свисающие длинные косы, то оберните их вокруг головы. Такая прическа выглядит элегантно и изысканно. Ее можно носить как в повседневной жизни, так и в торжественных случаях.

Хала

Прическа хала была очень популярна в 1960-х годах. В то время считалось, что такая укладка идеально подходит работающей женщине, ведущей активную жизнь.

Хала относится к высоким прическам. Такая пышная шевелюра зрительно удлиняет лицо и гармонизирует черты. Если вы хотите придать облику легкую небрежность, то выпустите несколько прядей сбоку.

Короткая стрижка в стиле 1950-х

Короткая стрижка в стиле 1950-х представляет собой вариант пикси. Такая прическа соответствует современным трендам. Она придает облику утонченную, классическую красоту.

Вы можете использовать разные варианты челок. Если вы хотите открыть лицо, то зачешите волосы назад. Это подчеркнет красоту ваших черт.

Короткие вьющиеся локоны

Короткие вьющиеся локоны были на пике популярности в 1990-е годы. Они выглядят естественно и игриво. Такая прическа идеально подходит женщинам с волнистыми волосами.

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Если у вас прямые пряди, то вы можете создать эту прическу, используя плойку и бигуди. В этом случае вьющиеся локоны следует зафиксировать лаком.

Коса “елочка”

Коса “елочка”, или “рыбий хвост”, известна с XIX века. Тогда это был классический вариант укладки длинных волос. Такую косу легко заплести своими руками. Она подходит для разных случаев. Если вы не любите туго стягивать волосы, то создайте косу “елочка” свободного плетения (см. фото ниже).

Вы можете завершить плетение косы бантом, крупной заколкой или другим ярким аксессуаром.

Пучок балерины

Пучок балерины – одна из самых простых и удобных причесок. Это вечная классика, которая останется на все времена.

Если вы хотите увеличить лоб, то создавайте высокий или средний пучок. Если у вас тонкая шея, то собирайте волосы как можно ниже.

Ступенчатые прически

Ступенчатые прически вошли в моду в 1990-е годы. С тех пор они не теряют популярности. Они делают прямую шевелюру более объемной и текстурированной.

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Ступенчатые стрижки подходят женщинам любого возраста и разной внешности. Эти прически помогают сохранить длину волос и создать на голове многослойность.

Ступенчатые прически красиво смотрятся как на прямых, так и на волнистых волосах. Если вы хотите придать такой стрижке более современный вид, то дополните ее боковой челкой.

В стиле хиппи

В 1970-е годы среди модной молодежи был популярен стиль хиппи. Одной из его отличительных особенностей были длинные прически с повязкой на лбу.

Это стиль предполагает натуральность и легкую небрежность. Если вам нравятся прически хиппи, то просто вымойте и расчешите длинные волосы. Затем высушите их естественным путем и повяжите на лоб декоративный шнур.

Такие свободные прически сейчас снова входят в моду. Чтобы они выглядели гармонично, достаньте из своего гардероба что-нибудь особенное. Это могут быть необычные головные уборы, брюки-клеш или одежда в стиле бохо. Такие вещи создадут атмосферу эпохи 1970-х.

Заключение

Прически из прошлого смотрятся женственно и утонченно. Они сделают ваш облик необычным и оригинальным, а также подчеркнут вашу индивидуальность.