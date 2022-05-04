Мнение: Война за айтишников

1. Пока США не могут похвастаться серьёзными военными или экономическими успехами в борьбе с Россией. Их блицкриг против нас сорвался, и теперь они пытаются начать играть вдолгую, подорвав успешное развитие нашего технологического сектора. Для этого американцы будут пытаться переманить к себе российских айтишников и инженеров:

https://www.rbc.ru/politics/30/04/2022/626c8d9c9a794733b9a2c066

США планируют сорвать план по развитию высоких технологий в России, а вместе с тем улучшить свою экономику и безопасность, пишет Bloomberg. Потому Белый дом рассматривает возможность смягчения визового режима для ряда россиян.

Администрация президента США Джо Байдена может отменить некоторые визовые ограничения для россиян со степенью магистра или доктора наук в сфере технологий, инженерии или математики, которые учились в США или за рубежом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

По их словам, Белый дом направил конгрессу запрос об отмене правила о том, что российские специалисты должны иметь место работы в США для получения рабочей визы. США хотят привлечь россиян с опытом работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, современными вычислениями и производством, ядерной инженерией, искусственными интеллектом и технологиями ракетных двигателей и другими наукоемкими областями.

Таким образом, Вашингтон пытается как минимум ослабить высокотехнологичные ресурсы президента России Владимира Путина и как максимум подорвать инновационную базу страны, сказал представитель Совета национальной безопасности США. К тому же облегчение переезда для специалистов из России поможет укрепить американскую экономику и безопасность, посчитал он.

Осуществить свой коварный план американцам будет непросто. Во-первых, значительная часть айти-специалистов в России получает вполне достойные зарплаты, на которые у нас можно жить куда лучше, чем на Западе с учётом разницы в стоимости жизни. Во-вторых, не всё измеряется деньгами: БЛМЛГБТ и так далее по сердцу далеко не всем.

2. В России немедленно задумались о зеркальных ответных мерах:

https://lenta.ru/news/2022/04/29/vnesliz/

Правительство внесло в Госдуму законопроект об упрощении порядка выдачи вида на жительство в России иностранным IT-специалистам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный нижней палатой.

Проект предусматривает, что айтишники из других стран, аккредитованные в российских компаниях, смогут получать вид на жительство без получения разрешения на временное проживание.

3. Вместе с тем есть и поводы для беспокойства. За последние два месяца количество вакансий в российском айти сократилось на 56%. Государству нужно следить за тем, чтобы в этой ключевой сфере было достаточное количество рабочих мест для молодых специалистов, иначе многие и вправду задумаются о переезде на Запад:

https://www.superjob.ru/research/articles/113459/indeks-rynka-truda/

Впрочем, вероятно, это временный эффект, вызванный санкционной атакой и уходом с рынка части западных компаний.

В правительстве пока думают о решении абсолютно противоположной проблемы – не избытка, а недостатка айтишников. Обсуждаются даже старые методы решения вопроса:

https://lenta.ru/news/2022/04/26/otrabotaite/

Одним из способов борьбы с дефицитом сотрудников в IT-отрасли может стать практика распределения после окончания вузов, техникумов и колледжей. Введение такой меры обсудили на заседании Совета по развитию цифровой экономики, посвященном кадровому обеспечению, сообщает «Коммерсантъ».

В документе по итогам встречи говорится, что российская система может оказаться даже жестче, чем в СССР, с требованием отработки в течение пяти, а не трех лет.

Также Минпромторгу предложено провести «медийную кампанию» для повышения престижа работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и привлечения туда IT-специалистов.

В качестве других мер поддержки Минобрнауки совместно с Минцифры, Минпромторгом, госкорпорациями «Росатом», «Роскосмос» и «Ростех» должен будет подготовить перечень специальностей, которые нужны предприятиями ОПК, и для них установить повышенный норматив финансирования. Для программистов, уже работающих на оборонку, Минпромторг, Минобороны, Минцифры и Минтруд должны разработать дополнительные меры поддержки.

Проблему на заседании совета описал первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак. По его данным, стране не хватает еще около миллиона IT-специалистов в дополнение к уже работающим 1,7 миллиона.

Что касается отработки после вуза — да, это выглядит справедливо. Халява развращает, платное обучение более эффективно, с какой стороны ни смотри. А вот в «медийную кампанию» в Роскосмосе и так далее я не очень верю. Там проблема не в рекламе. Проблема, насколько я знаю, в другом: в низких зарплатах и в плохих управленцах, которые не могут создать сотрудникам комфортных условий для работы.