Мнение: Широка страна моя родная



Поселок Врангеля, Приморье.

Некоторые вещи, связанные с этой “невойной”, оказываются еще и приправлены традиционным российским бюрократическим абсурдом, настолько диким, что поверить почти невозможно. Скажем, некоторых эвакуированных из разбитого вдребезги Мариуполя вывезли аж… в поселок Врангеля!! На другой конец земли, фактически.

Но вот Елена Русакова, давняя активистка Яблока и моя давняя знакомая, муниципальный депутат от Яблока в Гагаринском районе Москвы, сообщает в своем Фейсбуке:

Более 300 мариупольцев вывезли буквально на край земли- в посёлок Врангель. Несколько часов езды от Владивостока. Привезли как есть, из подвалов, из-под бомбежек. В зимней одежде, с пустыми руками. У них нет сезонной одежды и элементарных вещей для повседневного обихода. (Зачем везли так далеко – надо спросить губернатора, он рассматривает этих и так пострадавших людей как рабочую силу и сообщает о планах завоза нескольких тысяч человек). На самом деле, люди измучены и большинство имеет проблемы со здоровьем. Неравнодушные жители Приморья организовали волонтерскую группу и стараются помогать. Собирают деньги и вещи, помогают желающим выехать. Но местные ресурсы ограничены. Сейчас надо собрать на одежду и вещи по адресному списку для конкретных семей не менее 150 000 рублей.

(Государство даёт крышу и питание, а помощь вещами не предусмотрена).

С одной стороны, спасли хотя бы 300 мариупольцев (из примерно полумиллиона) от участи погибнуть в родном городе под нашими же бомбами, ракетами и снарядами – спасибо. С другой стороны – какой Владивосток, какой Врангель?? Это они так выполняют указы Путина о заселении Дальнего Востока, что ли? Из России, значит, дураков нет – решили “освобожденных” и денацифицированных украинцев завозить из русскоязычных областей (наиболее пострадавших от войны)? Остроумно.

Русакова собирает деньги для этих мариупольцев, переходите в ее блог. Люди оказались черт знает где почти без всего, причем ни о каком “освобождении” они, насколько я понимаю, не просили. То, что их “освободят”, завезя в поселок Врангеля на берег Японского моря, они не представляли тем более.