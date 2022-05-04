 

Пригожин (повар Путина) оскорбил правительство Великобритании

04.05.2022, 17:10, Разное
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Пригожин в открытом письме к правительству Великобритании и лично Борису Джонсону подчеркнул, что, к сожалению, не имеет отношения к “Кибер Фронту Z”, но искренне им восхищается. Бизнесмен напомнил Джонсону знаменитую цитату Черчилля о русских, элегантно осадив британского премьер-министра.

“Я хотел бы дать вам урок морали от вашего же мудрого предка: “Русские могут казаться недалекими, нахальными или даже глупыми людьми, но остается только молиться тем, кто встанет у них на пути” — Уинстон Черчилль”, — говорится в открытом письме Пригожина, опубликованном пресс-службой компании “Конкорд” в соцсети “ВКонтакте”.

Пригожин напомнил, что любой человек вправе заступиться за мать, если кто-то ее обижает. В письме к Джонсону он заявил, что дает политику пощечину, дав понять, что любит свою страну.



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