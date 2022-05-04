Газпром: Польша начала получать газ виртуальным реверсом

Польша получала российский газ физическим реверсом из Германии, а сейчас получает виртуальным реверсом за счет заявок потребителей Италии и Франции, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

«2 мая Германия прекратила физический реверс российского газа в Польшу по Ямалу – Европе. Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору. Мы это видим и фиксируем», – передает ТАСС его слова.

По словам Куприянова, этот газ Польша использует и для закачки в свои подземные хранилища, которые сейчас заполнены на 80%, в то время как ПХГ Европы сейчас заполнены в среднем на 34%. При этом Газпром зафиксировал на этой неделе рост на 43% заявок европейских потребителей на поставку российского газа транзитом через Украину.

Кроме того, согласно информации Газпрома, в последние дни заявки на транзит российского газа через территорию Украины держатся около 100 млн кубометров.

Ранее стало известно, что Газпром впервые почти за месяц заказал прокачку газа в Германию через Польшу по газопроводу Ямал – Европа на ночь 3 мая. После этого прекратился реверсный физический поток газа по этому трубопроводу из Германии в Польшу через газоизмерительную станцию «Мальнов», который составлял около 1,28 млн куб. м в час.

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