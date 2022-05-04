В Турции обвалился балкон со зрителями

В курортном городе Анталья в Турции рухнул балкон со зрителями, по предварительной информации, никто не пострадал, сообщают турецкие СМИ.

«Балкон, на котором люди смотрели фестиваль в районе Эльмалы в Анталье, не выдержал веса и рухнул. По предварительным данным, при происшествии никто не пострадал», – цитирует издание Haberturk РИА «Новости».

В мае 2021 года в синагоге израильского города Гиват-Зеев (северный пригород Иерусалима) обрушилась трибуна, в результате происшествия пострадали около 60 человек.

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