Экс-президент Бразилии назвал санкции против РФ наказанием для человечества

Западные санкции в отношении РФ наказывают все человечество, сообщил бывший бразильский президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва.

«Вы не наказываете (президента РФ Владимира) Путина. Вы наказываете много разных стран, вы наказываете человечество», – сообщил экс-глава государства в интервью Time, передает РИА «Новости».

Он добавил, что эти санкции отразились негативно на экономическом состоянии других регионов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Европа и США платят большую цену за попытки нанести ущерб России.

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что шестой пакет европейских санкций против РФ будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что в шестом пакете санкций Евросоюза против Москвы объявляется отказ стран Европы от российской нефти, отключение Сбербанка от SWIFT и запрет российского телевидения.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о контрсанкциях против недружественных стран. Российские госслужащие не смогут совершать сделки с компаниями и лицами, в отношении которых применяются ответные российские санкции.

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