 

Сикорский – бездействие Германии делает её слабой в глазах Центральной Европы

04.05.2022, 16:50, Разное
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Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что именно Германия должна быть примером помощи Украине в ЕС. Он упрекнул Олафа Шольца в бездействии и расчёте на скорый мир путём «капитуляции жертвы». В беседе с Polsat News польский политик укоряет немецкие власти за то, что их действия расходятся с громкими словами.


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Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал в Polsat News свои слова более чем десятилетней давности: «Я боюсь не Германии, а её бездействия». «У меня складывается впечатление, что эти слова по-прежнему актуальны, потому что бездействует как раз Германия, а ведь она должна быть примером того, как оказывать помощь жертве агрессии», — объясняет политик. 

«Германия сильно слабеет в глазах всей Центральной Европы именно из-за этого жалкого бездействия, ведь её заявления расходятся с поступками», — добавляет он.

В беседе с изданием Сикорский рассказывает, что в правящей коалиции Германии «большой конфликт». Зелёные хотят жёсткой позиции, введения эмбарго на энергоресурсы из РФ и ускорение трансформации энергетики, СвДП — аналогично, но внутри СДПГ есть люди, которые считают, что мир наступает вместе с капитуляцией жертвы, отмечает бывший министр. «Это какое-то извращение пацифизма», — заявляет политик. Одновременно он указывает на то, что канцлер Германии Олаф Шольц пытается вывести свою партию на более выгодные позиции. 



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