Юбилейный спектакль – Юго-Западу 45!

Идея создания такого формата родилась давно – именно так в свое время отмечали десятилетие Театра на Юго-Западе, в Доме Туриста. Его концепция заключается в объединении лучших спектаклей за последние пять, десять лет в один большой спектакль-шоу!

Сегодня Олег Леушин, художественный руководитель театра, делает акцент на так называемую Новую историю театра – ту, что началась в 2011 году, когда Валерий Белякович ушел на «большую сцену», однако Юго-Запад продолжал развиваться. И, конечно, на Новейшую историю – ту, что началась после 40ого сезона, когда Театр осиротел, потеряв своего Мастера, но сохранив любовь к школе Беляковича, сохранив азарт, огонь и постоянное стремление вперед!

Сам Олег Николаевич говорит про этот спектакль так:

“Это будет феерично, ярко, по Юго-Западному!”

Дата и место проведения:26 мая, 19:00г. Москва, проспект Вернадского, 125