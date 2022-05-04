 

Юбилейный спектакль – Юго-Западу 45!

04.05.2022, 15:45, Разное
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Идея создания такого формата родилась давно – именно так в свое время отмечали десятилетие Театра на Юго-Западе, в Доме Туриста. Его концепция заключается в объединении лучших спектаклей за последние пять, десять лет в один большой спектакль-шоу!

Сегодня Олег Леушин, художественный руководитель театра, делает акцент на так называемую Новую историю театра – ту, что началась в 2011 году, когда Валерий Белякович ушел на «большую сцену», однако Юго-Запад продолжал развиваться. И, конечно, на Новейшую историю – ту, что началась после 40ого сезона, когда Театр осиротел, потеряв своего Мастера, но сохранив любовь к школе Беляковича, сохранив азарт, огонь и постоянное стремление вперед!

Сам Олег Николаевич говорит про этот спектакль так:

“Это будет феерично, ярко, по Юго-Западному!”

Дата и место проведения:26 мая, 19:00г. Москва, проспект Вернадского, 125



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